انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب محدث لجدول الدوري السعودي لكرة القدم بعد إنتهاء الجولة الثالثة عشر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الإتحاد السعودى لكرة القدم إيقاف الدوري السعودي لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب بالدوحة القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، وكذلك مشاركة العديد من اللاعبين العرب الذين ينشطون بالدوري السعودي وخاصة اللاعبين من دول الشمال الإفريقي تونس والمغرب والجزائر.

هذا وأعلن الإتحاد السعودي هذا القرار لتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وتم انتقاد كثيرا من الأندية من تأثير ذلك الإيقاف على مسيرة الدوري السعودي لكرة القدم، وتم تأجيل الدوري عقب نهاية الجولة الثالثة عشر، ومن المنتظر عودته للحياة من جديد يوم 25 ديسمبر 2021م.

وكما يلاحظ من خلال جدول الدوري السعودي وجود نادي الإتحاد في مقدمة جدول الترتيب بـ 26 نقطة، ويليه في الترتيب بالمركز الثاني نادي الشباب بـ 23 نقطة، ويأتي بالمركز الثالث مفاجأة الدوري السعودي نادي ضمك بـ 25 نقطة، ثم بالمركز الرابع نادي الهلال بـ 20 نقطة ولكن تم تأجيل ثلاث مباريات له لارتباطه بدوري أبطال آسيا.

الترتيب المحدث لجدول الدوري السعودي لكرة القدم