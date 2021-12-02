انت الان تتابع تفاصيل خبر تحليل مواجهات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة من كأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة يوم الأربعاء بمباراة الجزائر والسودان في المباراة الأولى، ومنتخب مصر مع منتخب لبنان في المباراة الثانية، ضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا بالدوحة عاصمة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا إفريقي وأسيوي عربي.

الجزائر ضد السودان ( المباراة الأولى )

حقق منتخب الجزائر فوز أول على منتخب السودان بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر الأربعاء، وسجل أهداف منتخب الجزائر بغداد بونجاح الدقيقة 11 و الدقيقة 37، جمال الدين بن العمري الدقيقة 43، العربي سوداني د46، ليضيف أول ثلاث نقاط بالمجموعة من الفوز، ويبقى منتخب السودان بدون رصيد بعد تلك الخسارة.

مصر ضد لبنان ( المباراة الثانية )

فوز صعب للمنتخب الوطني المصري على منتخب لبنان، وسط أداء غير مقنع لجماهير الكرة المصرية بهدف لمحمد مجدي أفشة من ركلة جزاء بالدقيقة 70 من الشوط الثاني، ليضيف المنتخب المصري ثلاث نقاط، ويأتي المنتخب المصري بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر، وبقى منتخب لبنان بدون نقاط بتلك الخسارة.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم بعد الجولة الأولي