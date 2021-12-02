تحليل مواجهات قطر مع البحرين وعمان مع العراق بالمجموعة A كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى يوم الأربعاء بمباراة قطر مع البحرين في المباراة الأولى، ومنتخب العراق مع منتخب عمان في المباراة الثانية، ضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا بالدوحة عاصمة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

قطر مع البحرين

نجح المنتخب القطري منظم بطولة كأس العرب في تحقيق الفوز على منتخب البحرين بنتيجة هدف نظيف ضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم، أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب عبدالعزيز حاتم عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني، وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى بـ 3نقاط، والمنتخب البحريني في المركز الأخير بدون نقاط.

عمان مع العراق

سادت مباراة عمان مع العراق التعادل الإيجابي لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، وكان اللاعب صلاح اليحيائي قد د تقدم للمنتخب العماني عند الدقيقة 78 من الشوط الثاني، قبل أن يتعادل منتخب العراق من ضربة جزاء عن طريق اللاعب حسن عبدالكريم جبار عند الدقيقة 90 من الشوط الثاني، وبهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة من المباراة، ويقع الفريقان في المركز الثاني والثالث بالمجموعة الأولى.

جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس العرب لكرة القدم