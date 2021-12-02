انت الان تتابع تفاصيل خبر تحليل مواجهات المجموعة الثالثة المغرب مع فلسطين والسعودية مع الأردن في كأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثلاثاء يوم الأربعاء بمباراة المغرب مع فلسطين في المباراة الأولى، ومنتخب السعودية مع الأردن في المباراة الثانية، ضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا بالدوحة عاصمة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وجاءت منافسات البطولة قوية على جميع المستويات الفنية والبدنية والتكتيكية.

المغرب وفلسطين

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا سهلا على منتخب فلسطين بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، وتمكن اللاعب محمد النهيري من افتتاح تسجيل الأهداف عند الدقيقة 31 من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني والثالث اللاعب عبدالإله الحافظي بالدقائق 56 و 64 من الشوط الثاني.

وأختتم أهداف المباراة نجم النادي الأهلي بدر بانون من ركلة جزاء بالدقيقة 87 من الشوط الثاني، ليحصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط بالمجموعة، ويفقد المنتخب الفلسطيني أول ثلاث نقاط ويصبح رصيده صفر من النقاط، فيما الأردن بالمركز الثاني والسعودية ثالثا.

السعودية مع الأردن

نجح منتخب الأردن في تحقيق أول ثلاث نقاط بالفوز على منتخب السعودية بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم، أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمود مرضى عند الدقيقة 62 بالشوط الثاني، وبهذا الفوز يقتنص منتخب الأردن الوصافة خلف منتخب المغرب المتصدر وبفارق الأهداف، ويأتي المنتخب السعودي ثالثا، ويتذيل جدول الترتيب المنتخب الفلسطيني بدون نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم