“بشعار الفوز” موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2021 والتشكيل المتوقع وترتيب المجموعة

لا بديل عن الفوز شعار يرفعه المنتخبين العراقي والبحريني اليوم، عندما يحين موعد مباراة العراق والبحرين، في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر، المباراة تقام على ملعب الثمامة وتنقل عبر تردد قناة بي إن المفتوحة، للجمهور العربي في جميع أرجاء الوطن العربي الكبير، يدخل المنتخبين اللقاء بهدف مشترك وهو الحصول على الثلاث نقاط، التعادل لا يفيد المنتخبين خاصة المنتخب البحريني، الذي تلقى الخسارة الأولى له في البطولة في مباراة الافتتاح أمام المنتخب القطري، بينما أسود الرافدين أكتفوا بالتعادل في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العنابي العماني، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع وترتيب المجموعة قبل اللقاء.

موعد مباراة العراق والبحرين

العاشرة صباحاً بالتوقيت العالمي جرينتش.

الحادية عشر صباحاً بتوقيت “تونس، المغرب، الجزائر”.

الثانية عشر ظهراً بتوقيت كلاً من “مصر، ليبيا، السودان”.

الواحدة بعد الظهر بتوقيت ” مكة المكرمة، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، سوريا”.

الثانية بعد الظهر بتوقيت “دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل جميع مباريات البطولة العربية بقطر عبر قناتي بي إن سبورت 1-2 المفتوحة المجانية لجميع الدول العربية من المحيط |إلي الخليج ، وكذالك تنقل عبر قنوات الكأس المجانية أيضاً أما معلق اللقاء فهو المعلق “أحمد البلوشي”.

ترتيب جدول المجموعة قبل اللقاء

التشكيل المتوقع للعراق أمام البحرين

حراسة المرمى ” فهد طالب”.

الدفاع ” حسن رائد، فراس بطرس، ربين غريب، مصطفى ناظم”.

خط الوسط ” أحمد فاضل، أمجد عطوان، سجاد جاسم، محمد قاسم”.

الهجوم ” علاء عباس، حسن عبد الكريم”.

التشكيل المتوقع للبحرين ضد العراق

حراسة المرمى ” سيد علوي”.

خط الدفاع ” سيد باقر، راشد الحوطي، وليد الحيام، أحمد ميرزا”.

الوسط ” جاسم الشيخ، علي جعفر، مهدي حميدان”.

الخط الأمامي ” إسماعيل عبد اللطيف، محمد الرميحي، عبد الوهاب الملول”.

بطاقة مباراة البحرين والعراق