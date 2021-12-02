محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على إيفرتون بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار مباريات إستئناف الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تمكن نادي ليفربول من تحقيق فوز كبير في ديربي الميرسيساند على إيفرتون بنتيجة 4/1، أقيمت المباراة على ملعب نادي إيفرتون في مباراة رائعة بين الفريقين من الناحية الفنية والبدنية والتكتيكية.

ونجح الدولي الإنجليزي هندرسون من تسجيل هدف مبكر عند الدقيقة 10 خلال الشوط الأول، وتمكن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني من انطلاقة رائعة بعد منتصف الملعب، ليسجلها على يمين حارس إيفرتون بيكفورد بطريقة رائعة.

ولكن ديماري جراى كان له رأي آخر قبل نهاية الشوط الأول ليسجل هدف تقليص الفارق لنادي إيفرتون، وحاول إيفرتون تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول دون جدوى، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، بتقدم الريدز بهدفين لهدف.

وخلال الشوط الثاني ضغط إيفرتون بشدة على دفاع ليفربول لإحراز هدف التعادل، وعلى عكس مجريات الأمور يتمكن النجم المصري محمد صلاح من قتل المباراة بالهدف الثالث بالدقيقة 64 بالشوط الثاني لصالح ليفربول، ومن كرة رائعة أضاف اللاعب البرتغالي ديجو جوتا الهدف الرابع بالدقيقة 79 من المباراة.

وبهذا الفوز الذي تم تحقيقه من ليفربول يواصل نتائجه الرائعة ويصل للنقطة 31 بالمركز الثالث بجدول الترتيب خلف تشيلسي المتصدر بـ 33 نقطة، ومانشستر سيتي الثاني بـ 32 نقطة، وتجمد رصيد نادي إيفرتون عند النقطة 15 بالمركز الرابع عشر فى موقف صعب، وتشير تقارير إلى إقتراب المدير الفني للفريق الإسباني رافييل بينتيز لسوء النتائج.