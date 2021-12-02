نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وتونس في كأس العرب اليوم الجمعة 03\12\2021 والقنوات الناقلة على استاد البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة سوريا وتونس القادمة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 03\12\2021، ويستضيف استاد البيت مباراة سوريا في كأس العرب القادمة ضد تونس، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الثانية منتخبات سوريا وتونس وموريتانيا والإمارات، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت سوريا.

يدخل نسور قاسيون المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وتعويض الخسارة أمام منتخب الإمارات في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات بنتيجة هدفين لهدف وحيد، لذلك لا بديل أمام منتخب سوريا سوى الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، حتى يستطيع المنافسة على حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن ناحيةٍ أخرى يسعى منتخب تونس “نسور قرطاج”، نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ورفع رصيدهم عند النقطة 6 بعدما استطاعوا الفوز في المباراة الأولى ضد موريتانيا بنتيجة خمسة مقابل هدف وحيد، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة، مباراة تتسم بالندية والإثارة والرغبة في الحصول على نقاطها الثلاث من كلا المنتخبين.

موعد مباراة سوريا وتونس

من المقرر أن يستضيف استاد البيت مباراة تونس في كأس العرب ضد سوريا، والتي سوف تقام لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم الدولي “فرناندو هرنانديز غوميز” حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية والعراق والبحرين والكويت وقطر واليمن وفلسطين والأردن ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتونس

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021، وكانت إدارة قناة beIN قد قررت فتح قناتي beIN Sports HD1،2 مجاناً للجمهور العاشق للساحرة المستديرة، ولذلك سوف يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD1 وقناة beIN Sports HD2.

معلق المباراة

معلق مباراة سوريا وتونس هو المعلق المتميز الجزائري حفيظ دراجي.

بطاقة مباراة تونس ضد سوريا