نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والبحرين كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق والبحرين هي ثاني مباريات المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب 2021 حيث تترقب الجماهير العراقية والبحرينية أحداث مباراة العراق والبحرين القادمة، والتي ستقام لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والمقرر إقامتها ظهر يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر ديسمبر من العام الجاري 2021.

ويأمل جماهيرالمنتخب العراقي تحقيق منتخب أسود الرافدين الفوز على نظيرهم البحريني من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العرب 2021، خاصة بعد التعادل في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب العماني.

ويدخل منتخب العراق مباراة الجمعة ولاشئ أمامه سوى الفوز في هذه المباراة من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب هذه المجموعة، خاصة وأن المنتخب العراقي يمتلك نقطة وحيدة فقط حصدها من تعادله في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب العماني، لذا فالفوز هو الطريق الوحيد للاقتراب من التأهل للدور القادمن استكمال مشواره ببطولة كأس العرب 2021، والتي يأمل جماهير كرة العراقية تتويج منتخبهم بهذه البطولة.

من جهة أخرى فإن المنتخب البحريني يدخل هذه المباراة ولاشئ أمامه سوى الفوز، الأحمر البحريني تلقى الخسارة أمام نظيره القطري في مباراة الجولة الأولى من منافسات هذه المجموعة، لذا فإن أي نتيجة غير الفوز على المنتخب العراقي سيكون المنتخب البحريني خارج بطولة كأس العرب 2021 بصفة رسمية.

موعد مباراة العراق والبحرين

وقد حدد الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الجمعة الثالث من ديسمبر ليكون موعداً لإقامة أحداث منافسات مباراة العراق والبحرين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2021، على أن تنطلق صافرة بداية مباراة العراق والبحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين

هذا وسيتمكن متابعي بطولة كأس العرب 2021 من متابعة مباراة العراق والبحرين على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1 والتي سيكون التعليق من خلالها باللغة العربية بصوت المعلق أحمد البلوشي، فيما ستقوم قناة الكأس HD1، وقناة الكأس HD2 بنقل أحداث لعبة العراق والبحرين بشكل مباشر ظهر يوم الجمعة.