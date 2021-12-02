كأس العرب 2021| موعد مباراة السعودية وفلسطين القادمة والقنوات الناقلة

ينتظر الملايين من عُشّاق مُشهادة مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، موعد مباراة السعودية وفلسطين المقرر إقامتها على ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من البطولة، إذ خسر فيها المنتخب السعودي بهدفٍ دون ردّ أمام نظيره الأردني مساء أمس الأربعاء 1 ديسمبر.

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2021

وننشر موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب المقام في قطر 2021م والقنوات الناقلة للقاء الفريقين، خِدمة لمحبي متابعة مباريات المنتخب السعودي في المملكة وخارجها، وذلك على النحو التالي:

من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت 4 ديسمبر 2021م.

وتنطلق صافرة الحكم لبدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تحل المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القدس.

وتأتي المباراة على ستاد المدينة التعليمية في قطر البلد المستضيف للبطولة.

أما القنوات الناقلة للمباراة فهي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2 القطرية المفتوحة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في البطولة بعد خسارته أمس الأربعاء أمام نظيره الأردني بهدف نظيف.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في البطولة وخلفه المنتخب الفلسطيني دون نقاط.

نظام كأس العرب 2021

وقد في شهر أبريل 2021 تأهلت أعلى 9 منتخبات وفقًا لتصنيف “فيفا” إلى الأدوار النهائية مباشرة، وقسمت الفرق التي تأهلت إلى الأدوار النهائية، على أربع مجموعات، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثمّ نصف النهائي، والنهائي يوم 18 ديسمبر، فيما يمكن التعرف إلى بعض المعلومات بشأن هذه البطولة، على النحو التالي: