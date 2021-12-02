اصابة لاعب المنتخب التونسي حمزة المثلوثي بفيروس كورونا

أتبتت الاختبارات ضد فيروس كوفيد 19 التي أجرتها عناصر الوفد التونسي سلبية كل التحاليل الا تحليل اللاعب حمزة المثلوثي الذي كان إيجابيا .و بالتالي تم عزله عن المجموعة منذ ليلة البارحة للإقامة في إحدى المصحات المختصة بالدوحة إلى حين اخضاعه إلى تحليل ثان بعد 48 ساعة ، علما أن تحاليله السابقة كانت كلها سلبية كما أن اللاعب حمزة المثلوثي شأنه شأن كل اللاعبين وكل أعضاء الوفد قد قاموا سابقا بالتلقيح ضد فيروس كورونا .



و للتوقي فقد أجرت مجموعة من الاعبين مساء البارحة اختبار PCR جديد وقد كانت كلها سلبية فيما أجرى البقية اختبار PCR للتأكد من سلامة كامل المجموعة على أن تصدر نتائجه مساء هذا اليوم .



ونرجو الشفاء العاجل للاعبنا حمزة المثلوثي و الصحة و السلامة لباقي عناصر الوفد.

المصدر: الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم