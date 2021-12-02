كاس العرب - المنتخب السوري يكثف تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره التونسي

بدأ المنتخب السوري الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهته المرتقبة أمام نظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالنسخة العاشرة لبطولة كأس العرب فيفا - قطر 2021 التي تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحرص الروماني تيتا فاليريو مدرب المنتخب السوري على فتح ملف المواجهة التونسية، وبالتالي قرر عدم منح راحة للاعبين، وكثف من التدريبات على فترتين صباحية ومسائية والتي جرت على ملعب النادي الأهلي.

وركز فاليريو على الجوانب البدنية بجانب الجوانب التكتيكية ومعالجة الأخطاء التي أظهرتها مواجهة الإمارات السابقة والتركيز على نقاط القوة التي تميز المنتخب التونسي.

وكان مدرب المنتخب السوري قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين، مشيدا بالمردود الذي قدموه خلال اللقاء أمام الإمارات رغم الخسارة، وطالبهم بمضاعفة الجهد في اللقاء المقبل أمام تونس غدا /الجمعة/.

واطمأن الجهاز الطبي للمنتخب السوري على وضعية جميع اللاعبين، ولم تسجل أية إصابات في صفوفه الأمر الذي ترك انطباعا إيجابيا للجهاز الفني.

وفي سياق آخر، لا تزال إدارة المنتخب السوري تواصل مساعيها لإمكانية التحاق اللاعبين المحترفين في الدوري العراقي خاصة صانع الألعاب محمود المواس المحترف في نادي الشرطة العراقي لقرار ناديه بعدم السماح له بالمشاركة.

ويتطلع منتخب سوريا لتعويض الخسارة الافتتاحية أمام الإمارات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام تونس قبل مواجهة نظيره الموريتاني في ختام دور المجموعات في السادس من ديسمبر الجاري على ملعب الثمامة المونديالي.

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