كأس العرب: ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى

في ما يلي ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى متن منافسات كأس العرب المقامة حاليا وحتى 18 ديسمبر في قطر. المجموعة الأولى: قطر 3 نقاط العراق 1 نقطة عمان 1 نقطة البحرين 0

المجموعة الثانية: تونس 3 نقاط الإمارات 3 نقاط سوريا 0 موريتانيا 0 المجموعة الثالثة: المغرب 3 نقاط الأردن 3 نقاط السعودية 0 فلسطين 0 المجموعة الرابعة: الجزائر 3 نقاط مصر 3 نقاط لبنان 0 السودان 0

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