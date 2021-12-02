كأس العرب فيفا-2021 : حكام الدورة

عينت لجنة التحكيم التابعة للفيفا 52 حكما (12 رئيسيا, 24 مساعدا و 16 خاصا بالفيديو) قادمين من 27 بلدا وست كونفيدراليات,لإدارة مباريات كاس العرب فيفا-2021, المقررة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبل بقطر.

وتنطلق المنافسة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بإجراء مباراة تجمع بين تونس وموريتانيا بملعب حمد بن علي, فيما يلاقي البلد المنظم في نفس اليوم بمنتخب البحرين بملعب -البيت-, الذي سيحتضن ايضا المباراة النهائية المقررة يوم السبت 18 ديسمبر 2021. قائمة الحكام: - حكام رئيسيون:

- قارة آسيا : علي رضا فغاني (ايران), ريوجي ساتو (اليابان)

- قارة افريقيا : باكاري غاساما (غامبيا), جاني سيكازوي (زامبيا)

- أمريكا الوسطى والشمالية : فيرناندو غوميز هيرنانديز (المكسيك), سعيد مارتينيز (هندوراس)

- أمريكا الجنوبية : أنديس ماتونتي (أوروغواي), ويلتون سامبايو (البرازيل), فاكوندو تيلو (الارجنتين),

- أوقيانوسيا : ماثيو كونجر (نيوزيلندا)

- أوروبا : زيمون مارسينياك (بولونيا), دانييل شيبرت (ألمانيا) - حكام مساعدون: - آسيا : محمد رضا منصوري (ايران), محمد رضا عبد الفضل (ايران), هيروشي ياموشي (اليابان), جون ميهارا (اليابان)

- افريقيا : جبريل كامارا (السينغال), إلفيس نوبوي (الكامرون), زيكيلي سيويلا (جنوب افريقيا), جيرسون دوس سانتوس (أنغولا) وات

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