موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الانجليزي والهدافين

يستضيف ملعب الأحلام أولد ترافولد مباراة مانشستر يوناتيد ضد آرسنال اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021، حيث تقام المباراة في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من البريمرليج، والتي شهدت العديد من المباريات القوية خاصةً في مقدمة الترتيب، حيث تمكن المتصدر تشيلسي من الهروب من فخ واتفورد، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، كما نجح جوارديولا ورفاقه في السيتي في الحفاظ على المركز الثاني بفوز هام ضد رفاق جيرارد في أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، كما نجح رفاق كلوب في الحفاظ على المركز الثالث بعد فوز عريض بقيادة هداف البريمرليج محمد صلاح ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد برباعية مقابل هدف، واليوم يلعب توتنهام مباراة صعبة ضد برينتفورد، قبل إقامة موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم في الحادية عشرة وربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

سيواصل كاريك قيادة اليونايتد في مهمة صعبة للغاية ضد رفاق أرتيتا في أرسنال لحين استخراج تصاريح العمل للمدرب الجديد رانجنيك، ساعياً لتحقيق فوز يكون بداية قوية له مع الفريق لتناسي النتائج السيئة في الفترة الماضية، والتي أدت في النهاية إلى إقالة سولشاير مدرب الفريق، وتولى كاريك القيادة الفنية بدلاً منه في المباراة الماضية التي خرج فيها الشياطين الحمر لملاقاة تشيلسي، وتعادلا بهدف لكل فريق سجله سانشو أولاً للمانيو ليسجل أولى أهداف مع اليونايتد أخيراً منذ قدومه إليه من دورتموند مطلع الموسم الحالي، ولكن فرحة اليونايتد لم تدم للنهاية بعدما تمكن جورجينهو من إدراك التعادل للبلوز من ركلة جزاء، ليكتفي اليونايتد بحصد نقطة وحيدة.

رفاق أرتيتا يأملوا في تحقيق فوز يواصلوا به الانتصارات التي عادوا إليها في آخر مبارياتهم، بالفوز ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الماضية من البريمرليج، حيث سجل ساكا، ومارتينيلي هدفي الجانرز، ليناسوا سريعاً الخسارة الأليمة ضد ليفربول في الجولة قبل الماضية على الآنفيلد برباعية نظيفة.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم

الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

10:15 توقيت مصر، وليبيا.

11:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، فلسطين، البحرين، وسوريا.

00:15 بعد منتصف الليل بتوقيت عمان، والإمارات.

9:15 بتوقيت الجزائر، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ومانشستر يونايتد