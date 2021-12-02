“النسور قاسيون” موعد مباراة سوريا وتونس القادمة 2021/12/03 ومعلق اللقاء وترتيب المجموعة B

الفوز شعار النسور سواء نسور قرطاج أو قاسيون، عندما يحين موعد مباراة سوريا وتونس القادمة، في ملعب البيت أحد جواهر ملاعب مونديال العالم، اللقاء سوف يلعب مساء الجمعة الموافق 2021/12/03 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، لذا سنقدم لكم من خلال موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، تفاصيل اللقاء المرتقب في الجولة الثانية ن مباريات المجموعة B، التي تظم بجوار المنتخبين المنتخب الإماراتي والمنتخب الموريتاني، تنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت الأولى المفتوحة، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي.

موعد مباراة سوريا وتونس اليوم

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

20.00 : الثامنة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

21.00 : التاسعة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا”.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، العراق، البحرين، قطر.

23.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

مباراة تونس وسوريا في كأس العرب

يدخل كلا المنتخبين اللقاء بهدف تحقيق الفوز، فتونس ترغب في حسم الصعود إلي الدور الثاني، والوصول إلي النقطة السادسة، بعد أن حققت أكبر فوز في البطولة حتى اليوم، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد على منتخب موريتانيا، أما المنافس أليلة فلا بديل أمامه غير الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، ليبقي على حظوظه في الصعود للدور الثاني لبطولة كأس العرب في النسخة العاشرة، بعد هزيمته في الجولة الماضية، من الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد

ترتيب جدول المجموعة الثانية قبل المباراة

حكام مباراة تونس وسوريا اليوم

حكم ساحة “فرنا ندو هيرنانديز”. حكم مساعد أول ” مايكل يارويجين”. مساعد ثاني ” كارين جايت دياز”. الحكم الرابع ” ريوجي سانو”. حك تقنية الفيديو ” أييرأكوينو”.

تاريخ مواجهات سوريا وتونس

تقابل المنتخبين في 10 مباريات قبل هذا اللقاء، حقق نسور قرطاج المنتخب التونسي الفوز في 5 مواجهات سابقة، بينما فاز نسو قاسيون في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت المنتخبين

بطاقة مباراة سوريا وتونس