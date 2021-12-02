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انت الان تتابع تفاصيل خبر تحليل مواجهات تونس مع موريتانيا والإمارات مع سوريا في كأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بدأت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية يوم الثلاثاء بمباراة تونس مع البحرين في المباراة الأولى، ومنتخب والإمارات مع سوريا في المباراة الثانية، ضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا بالدوحة عاصمة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وفوجئ الكثيرين بإرتفاع المستوى الفني للبطولة، الروح القتالية العالية، وأحدث الملاعب الرياضية، الأجواء بشكل عام رائعة.
تونس مع موريتانيا
اكتسح المنتخب التونسي نظيره الموريتاني في إفتتاح مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثانية من منافسات كأس العرب نتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف المباراة سيف الدين الجزيري هدفين بالدقائق 39 و45، واللاعب فراس العربي الدقيقة 42، 51، واللاعب يوسف المسيكني بالدقيقة 90، وأحرز هدف موريتانيا الوحيد مولاى أحمد خليل بالدقية 45 من الشوط الأول من ضربة جزاء.
الإمارات مع سوريا
بدأ منتخب الإمارات بداية رائعة بفوز مهم على سوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف بالجولة الاولي من منافسات كأس العرب للمجموعة الثانية، أحرز أهداف المباراة للمنتخب الإماراتي كايو كانيدو كاريا بالدقيقة 24، واللاعب على صالح على بالدقيقة 30 من الشوط الأول، وقلص لمنتخب سوريا اللاعب ورد السلامة بالدقيقة 60 بالشوط الثاني، وبهذا الفوز أصحت الإمارات بالمركز الثاني خلف تونس المتصدرة، وسوريا تجاور موريتانيا بدون نقاط
جدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم
|الرقم
|إسم المنتخب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|له
|عليه
|الفرق
|نقاط
|1
|تونس
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|الامارات
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|سوريا
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|موريتانيا
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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