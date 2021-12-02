انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي يواصل الضغط على تشيلسي بفوز صعب على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استطاع نادي مانشستر سيتي من تحقيق فوزا كبيرا على نادي أستون فيلا في قيادة أولى لنجم الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد لنادي أستون فيلا، وتفوق مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب البرتغالي روبن دياز بالدقيقة 27 بالشوط الأول، وأضاف مواطنه برناردو سيلفا الهدف الثاني بالدقيقة 49 بالشوط الثاني.

وقلص لاعب أستون فيلا أولى واتكينز النتيجة بالهدف الأول بالدقيقة 47 من الشوط الثاني، ويواصل مانشستر ستي صاحب المركز الثاني ضغطه على تشلسيي صاحب المركز الأول، ويبقى في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وتجمد رصيد استون فيلا عند النقطة 16 بالمركز الثالث عشر.

تشكيل نادي مانشستر سيتي خلال مباراة أستون فيلا

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي، جواو كانسيلو، روبن دياس، برنارد سيلفا

خط الوسط: رحيم ستيرلينج، فيرناندينيو، رودريغو هيرنانديز

خط الهجوم: أوليكساندر زينشنكو، جابرييل خيسوس

بدلاء الفريق خلال اللقاء: راك ستيفن، سكوت كارسون، جاك جريش، في فودن، كول بارمر، جيمس مكاتي.

المدير الفني لنادي مانشستر سيتي: الإسباني بيب جوارديولا

تشكيل نادي أستون فيلا خلال مباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى إيمييانو مارتينيز

خط الدفاع: تايرون ينجز، مات تارجيت، عزري كونسا، ماتي كاش

خط الوسط: إيمي باينديا، ناكامبا، دجلاس لويس، جون ماكجين

خط الهجوم: ليون بايي، اولى واتكينز

بدلاء نادي أستون فيلا خلال المباراة: يد ستير، اشلي يونج، اكسيا توانزيبي، كينان دافيدز، مورغن ساسون، جاكوب رمزي، كارني، أنور الغازي

المدير الفني لنادي أستون فيلا: الإنجليزي ستيفن جيرارد