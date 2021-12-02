انت الان تتابع تفاصيل خبر نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج لكرة القدم أقيمت مباريات الجولة الرابعة عشر من البطولة يوم الثلاثاء والأربعاء، وتستكمل بعد لقاءات الخميس وفيها يواجه الأرسنال نادي مانشستر يونايتد، والمواجهة الآخرى بين توتنهام مع برينتفورد، وواصل تشيلسي تصدره لجدول الدوري بعد فوزه على واتفورد2/1، ويأتي بالمركز الثاني والثالث مانشستر سيتي وليفربول على التوالي.

واتفورد ضد تشيلسي

تمكن نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي من الخروج من مباراة واتفورد لبر الآمان بعد فوزه خارج ملعبه على بهدفين لهدف، وسجل أهداف المباراة اللاعب ماوسون ماوتون بالدقيقة 29 من الشوط الأول، واللاعب حكيم زياش بالدقيقة 71 من الشوط الثاني وأحرز هدف نادي واتفورد الوحيد اللاعب إمانويل بونافنتور دنيس بالدقيقة 43 من الشوط الأول، بهذه النتيجة حافظ تشيلسي على المركز الأول بـ33 نقطة، وتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 13 بالمركز السابع عشر.

وولفرهامبتون ضد بيرنلي

ساد التعادل السلبي نتيجة المباراة بين وولفرهامبتون وبيرنلي، ليستمر الفريقان في نفس الترتيب بجدول الدوري، حيث يمتلك نادي وولفرهامبتون بهذه النتيجة 21 نقطة بامركز السادس، وبقى نادي بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط يصارع مراكز الهبوط.

ساوثامبتون ضد ليستر سيتي

في مباراة متوازنة في كل شيء، فرض نادي ساوثامبتون التعادل على نادي يستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الرابعة عشر من الدوري، وتقدم نادي ساوثامبتون باهدف الأول عن طريق اللاعب جان بيدناريك بالدقيقة 3 من الشوط الأول، وتعادل نادي ليستر اللاعب جوني إيفانس بالدقيقة 22 من الشوط الأول، وعاد اللاعب تشي أدامز للتقدم بالهدف الثاني بالدقيقة 34، وفي الشوط الثاني تعادل لنادي ليستر سيتي اللاعب جيمس ماديسون بالدقيقة التاسعة والأربعون بالشوط الثاني.

فوز ليفربول على إيفرتون

تمكن نادي ليفربول من الفوز على مضيفه نادي إيفرتون في ديربي الميرساسيد الجولة الرابعة عشر بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط تألق كبير للاعب المصري محمد صلاح بتسجيله لثنائية بالدقائق 19 و 64، وكان اللاعب الإنجليز هندرسون قد تقدم بالهدف الأول بالدقيقة 10، وأضاف الدولي البرتغالي ديجو جوتا الهدف الرابع بالدقيقة 79 من الشوط الثاني، ليوصل ليفربول الاقتراب من تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، ويأتي ليفرول بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، وتجد رصيد نادي إيفرتون عند النقطة بالمركز 14 بـ 16 نقطة بجدول الترتيب.

فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نادي أستون فيلا في قيادة أولى لنجم الكرة الإنجليزية ستيفن جيرارد لنادي أستون فيلا، وتفوق مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب البرتغالي روبن دياز بالدقيقة 27 بالشوط الأول، وأضاف مواطنه برناردو سيلفا الهدف الثاني بالدقيقة 49 بالشوط الثاني، وقلص لاعب أستون فيلا أولى واتكينز النتيجة بالهدف الأول بالدقيقة 47 من الشوط الثاني.

ويواصل مانشستر ستي صاحب المركز الثاني ضغطه على تشلسيي صاحب المركز الأول، ويبقى في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 16 بالمركز الثالث عشر.