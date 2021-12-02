ضبط ترددات جميع القنوات الناقلة لكأس العرب فيفا 2021 بقطر على نايل سات

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محمد سياف - ابو ظبي - مع إنطلاق بطولة كأس العرب 2021 التي تقام حاليًا بدولة قطر، يبحث الكثير من الناس عن طرق استقبال القنوات الناقلة لهذه البطولة التي تتم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لأول من في تاريخها، وفي هذا المقال سنعرف على الترددات الخاصة بالقنوات الخاصة الناقلة مجانا لهذا الحدث العربي الهام الذي يعرف مشاركة 16 منتخبا. وتبث هذه القنوات بحودة عالية الدقة – HD على القمر الصناعي نايل سات – Nilesat وبشكل مجاني استثناءا لنقل فعاليات هذة البطولة. تردد قناة بين سبوت 1 Bien Sports الناقلة لبطولة كأس العرب فيفا 2021 مجانا على نايل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 أو اوتوماتيكي

جودة البث : فائقة الوضوح – HD

التشفير: غيرة مشفرة – مجانا تردد قناة بين سبوت 2 Bien Sports الناقلة لبطولة كأس العرب فيفا 2021 مجانا التردد: 11054

الاستقطاب: أفق H

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح : 3/4 أو اوتوماتيكي

جودة البث : فائقة الوضوح – HD

التشفير: غيرة مشفرة – مجانا تردد قناة الكأس الأولى Alkas One الناقلة لبطولة كأس العرب فيفا 2021 مجانا على نايل سات التردد: 11919

إستقطاب : افقي ( H )

معامل التصحيح :27500

جودة البث : فائقة الوضوح – HD

التشفير : بدون تشفير – مجانا تردد قناة الكأس الثانية Alkas Two الناقلة لبطولة كأس العرب فيفا 2021 مجانا على نايل سات التردد: 11919

إستقطاب : افقي ( H )

معامل التصحيح :27500

جودة البث : فائقة الوضوح – HD

التشفير : بدون تشفير – مجانا

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