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صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول

حقق المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانكليزي رقماً قياسياً بعدما سجل هدفاً في المباراة أمام إيفرتون أمس ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربولحقق المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانكليزي رقماً قياسياً بعدما سجل هدفاً في المباراة أمام إيفرتون أمس ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ووفق شبكة “سكواكا” العالمية فإن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أو يصنع في سبع مباريات متتالية خارج ملعبهم في البريميرليغ. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة محافظاً على المركز الثالث بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ونقطتين عن المتصدر تشيلسي.

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