كأس العرب: المنتخب التونسي يواجه مساء اليوم سوريا...التوقيت والتشكيل المحتمل

يواجه المنتخب التونسي مساء اليوم الجمعة ، منتخب سوريا ، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية من منافسات كأس العرب المقامة حاليا بقطر.
المباراة تدور باستاد البيت بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس وستكون منقولة على بي ان سبورت المفتوحة.
ومن المنتظر أن تكون تشكيلة المنتخب التونسي على النحو التالي:
فاروق بن مصطفى - ياسين مرياح - بلال العيفة - محمد أمين بن حميدة - غيلان الشعلالي (أو جاسر الخميري) - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - فخر الدين بن يوسف - حنبعل المجبري - فراس بالعربي - سيف الدين الجزيري
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