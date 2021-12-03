- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” بتصدر نادي نابولي جدول ترتيب الدوري بـ 36 نقطة بعد تحقيق نقطة من التعادل الإيجابي مع ساسولو بهدفين لكل فريق، وفي المركز الثاني يأتي نادي ميلان بالفوز على جنوى 3/0، ويأتي نادي إنترناسيونالي بالمركز الثالث برصيد 34 بالفوز على سبيزيا كالتشيو 2/0.
مباريات الجولة السادسة عشر بالدوري الإيطالي
وتقام مباريات الجولة القادمة السادسة عشر يوم السبت 3 ديسمبر بمواجهات ميلان مع ساليزنيتانا، روما مع انترناسيونالي في قمة الكالتشيو هذه الجولة، ونابولي مع أتالانتا في مبارة قمة أيضًا بهذه الجولة، وبولونيا ضد فيورينتينا.
ويوم الأحد 5 ديسمبر تقام مباريات سبيزيا كالتشيو مع ساسولو، فينيزيا مع هيلاس فيرونا، سامبدوريا مع لاتسيو، يوفنتوس مع جنوى، ويوم الاثنين 6 ديسمبر تختم المباريات بلقاءات كالياري مع تورينو، وإمبولي في مواجهة أودينيزي.
هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم
ويأتى اللاعب دوسان فلاهوفيتش”فيورينتينيا” في تصدر قائمة الهدافين برصيد 12 هدف، ويأتي بالمركز الثاني اللاعب تشيزو إيموبيلي”لاتسيو” بالمركز الثاني برصيد 10 اهداف، وفي المركز الثالث اللاعب دوفان زاباتا “أتالانتا” بالمركز الثالث بـ 9 أهداف، ويأتي بالمركز الرابع اللاعب جيوفاني سيميوني”هيلاس فيرونا” بـ 9 أهداف، واللاعب جواو بيدرو”كالياري” برصيد 8 أهداف.
جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو
|إسم النادي
|المباريات
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|النقاط
|الترتيب
|نابولي
|15
|11
|3
|1
|36
|1
|ميلان
|15
|11
|2
|2
|35
|2
|انترناسيونالي
|15
|10
|4
|1
|34
|3
|أتالانتا
|15
|9
|4
|2
|31
|4
|روما
|15
|8
|1
|6
|25
|5
|فيورينتينا
|15
|8
|0
|7
|24
|6
|يوفنتوس
|15
|7
|3
|5
|24
|7
|بولونيا
|15
|7
|3
|5
|24
|8
|لاتسيو
|15
|6
|4
|5
|22
|9
|هيلاس فيرونا
|15
|5
|5
|5
|20
|10
|إمبولي
|15
|5
|5
|5
|20
|11
|ساسولو
|15
|5
|4
|6
|19
|12
|تورينو
|15
|5
|3
|7
|18
|13
|اودينيزي
|15
|3
|7
|5
|16
|14
|سامبدوريا
|15
|4
|3
|8
|15
|15
|فينيزيا
|15
|4
|3
|8
|15
|16
|سبيزيا كالتشيو
|15
|3
|2
|10
|11
|17
|جنوى
|15
|1
|7
|7
|10
|18
|كالياري
|15
|1
|6
|8
|10
|19
|ساليرنيتانا
|15
|2
|2
|11
|8
|20
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.