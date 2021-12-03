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محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” بتصدر نادي نابولي جدول ترتيب الدوري بـ 36 نقطة بعد تحقيق نقطة من التعادل الإيجابي مع ساسولو بهدفين لكل فريق، وفي المركز الثاني يأتي نادي ميلان بالفوز على جنوى 3/0، ويأتي نادي إنترناسيونالي بالمركز الثالث برصيد 34 بالفوز على سبيزيا كالتشيو 2/0.

مباريات الجولة السادسة عشر بالدوري الإيطالي

وتقام مباريات الجولة القادمة السادسة عشر يوم السبت 3 ديسمبر بمواجهات ميلان مع ساليزنيتانا، روما مع انترناسيونالي في قمة الكالتشيو هذه الجولة، ونابولي مع أتالانتا في مبارة قمة أيضًا بهذه الجولة، وبولونيا ضد فيورينتينا.

ويوم الأحد 5 ديسمبر تقام مباريات سبيزيا كالتشيو مع ساسولو، فينيزيا مع هيلاس فيرونا، سامبدوريا مع لاتسيو، يوفنتوس مع جنوى، ويوم الاثنين 6 ديسمبر تختم المباريات بلقاءات كالياري مع تورينو، وإمبولي في مواجهة أودينيزي.

هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم

ويأتى اللاعب دوسان فلاهوفيتش”فيورينتينيا” في تصدر قائمة الهدافين برصيد 12 هدف، ويأتي بالمركز الثاني اللاعب تشيزو إيموبيلي”لاتسيو” بالمركز الثاني برصيد 10 اهداف، وفي المركز الثالث اللاعب دوفان زاباتا “أتالانتا” بالمركز الثالث بـ 9 أهداف، ويأتي بالمركز الرابع اللاعب جيوفاني سيميوني”هيلاس فيرونا” بـ 9 أهداف، واللاعب جواو بيدرو”كالياري” برصيد 8 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشيو