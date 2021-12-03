ريال مدريد يهزم اتلتيك بلباو بصعوبة ويتصدر جدول الدوري الإسباني لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه نادي اتلتيكو بلباو ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع من المسابقة، ليتقدم ريال مدريد لتصدر الدوري الإسباني بـ 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه نادي أتلتيكو مدريد صاحب 29 نقطة بالمركز الثاني.

وبعد محاولات عديدة من الفريقان وخاصة من جانب الريال الذي يلعب على ستاد البرنابيو معقله، ومن متابعة رائعة للاعب الفرنسي كريم بنزيمة داخل منطقة الـ18 ينجح في إحراز الهداف الأول الرائع على يسار حارس نادي أتلتيكو مدريد معلنا عن الهدف الأول للريال بالدقيقة 40 من الشوط الأول.

وفي خلال الشوط الثاني حاول لاعبي اتلتيكو بلباو إدراك هدف التعادل دون جدوى، في ظل دفاع ريال مدريد الرائع، وأيضًا باءت كل محاولات الريال لتسجيل الهدف الثاني بالفشل، حتى أعلن الحكم الدولي الإسباني إطلاق صافرة إنتهاء المبارة بفوز النادي الملكي بهدف دون رد.

هذا وبعد هذا الفوز الهام الذي حققه المرينجي يتصدر الدوري الإسباني منفردا برصيد 36 نقطة، وتجمد رصيد نادي اتلتيكو بلباو بعد الهزيمة عند النقطة 20 بالمركز الثامن بجدول الدوري، وخلال الجولة القادمة يواجه الريال نادى ريال سوسيداد، بينما يواجه نادي اتلتيك بلباو نادى خيتافي.

ترتيب فريقي ريال مدريد واتلتيك بلباو بجدول الدوري الإسباني لكرة القدم