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انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت مباريات الليجا الإسبانية بالجولة الخامسة عشر من المسابقة بتصدر ريال مدريد بجدول المسابقة وبفارق لا يقل عن 7 نقاط عن الوصيف اتلتيك مدريد ويملك 29 نقطة، ويأتي بالمركز الثالث نادى ريال سوسيداد بفارق الأهداف عن الوصيف وبـ 29 نقطة، وفي المركز الرابع نادي إشبيلية بـ28 نقطة، وفي المركز الخامس نادي ريال بيتيس بـ 27 نقطة.
ومن المقرر انطلاق الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني يوم الجمعة 3 ديسمبر بمباراتي غرناطة مع ألافيس، ويوم السبت 4 ديسمبر اشبيلية مع فياريال، برشلونة مع ريال بيتيس، اتلتيكو مدريد مع ريال مايوركا، ريال سوسيداد مع ريال مدريد.
وتستكمل منافسات الجولة السادسة عشر يوم الأحد 5 ديسمبر بمباراة رايو فاييكانو مع إسبانيول، ونادي إلتشي مع قادش، ليفانتي مع أوساسونا، سيلتا فيجو مع فالنسيا، وتختتم مباريا الجولة يوم الاثنين 6 ديسمبر بمباراة خيتافي مع أتلتيكو بلباو.
ويظهر من خلال جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم المعاناة الكبيرة نادي برشلونة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، وهو مركز لا يليق بحجم ومكانة النادي الإسباني، وفي وقت سابق تم إقالة المدرب الهولندي السابق للفريق، وتعيين نجم برشلونة السابق تشابي هيرنانديز على أمل تحسن النتائج، والزحف نحو قمة الدوري الإسباني.
جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم
|إسم النادي
|المباريات
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|النقاط
|الترتيب
|ريال مدريد
|15
|11
|3
|1
|36
|1
|اتلتيكو مدريد
|14
|8
|5
|1
|29
|2
|ريال سويسداد
|15
|8
|5
|1
|29
|3
|أشبيلية
|14
|8
|4
|2
|28
|4
|ريال بيتيس
|15
|8
|3
|4
|27
|5
|رايو فاييكانو
|15
|7
|3
|5
|24
|6
|برشلونة
|14
|6
|5
|3
|23
|7
|اتلتيك بلباو
|15
|4
|8
|3
|20
|8
|اسبانيول
|15
|5
|5
|5
|20
|9
|أوساسونا
|15
|5
|5
|5
|20
|10
|فالنسيا
|15
|4
|7
|4
|19
|11
|فياريال
|14
|3
|7
|4
|16
|12
|سيلتا فيجو
|15
|4
|4
|7
|16
|13
|مايوركا
|15
|4
|4
|7
|16
|14
|ألافيس
|14
|4
|2
|8
|14
|15
|غرناطة
|14
|2
|6
|6
|12
|16
|إلتشي
|15
|2
|6
|7
|12
|17
|قادش
|15
|2
|6
|7
|12
|18
|خيتافي
|15
|2
|4
|9
|10
|19
|ليفانتي
|15
|0
|7
|8
|7
|20
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