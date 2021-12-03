مانشستر يونايتد يهزم الأرسنال بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - تمكن نادي مانشستر يونايتد من هزيمة نادي الأرسنال بثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”، وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لمدرب مانشستر يونايتد الحالى المؤقت كلاريك، بعدما تم التعاقد مع المدرب الألماني “رانغنيك” بشكل مؤقت أيضًا لمدة 6 أشهر وحتي نهاية الموسم الحالي.

هذا ونجح مانشستر يونايتد في إستعادة التوازن بعد سلسلة نتائج مخيبة لآمال جماهيرهم الكبيرة مع المدرب النرويجي السابق سولشاير والذي تمت إقالته من تدريب الفريق رسميا لسوء النتائج، وبهذا الفوز الذي حققه مان يونايتد يصل للنقطة 22 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

على الجانب الآخر نادي الأرسنال فقد ثلاث نقاط غالية كانت ستدفع به نحو المربع الذهبي هذا الموسم ولأول مرة ولكن بهذه الهزيمة يتجمد رصيد الجانرز إلى النقطة 23 في المركز الخامس بجدول الترتيب العام، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع وست هام يونايتد.

وفي نفس السياق فقد شارك في تلك المباراة كاملة لاعبنا الدولي المصري محمد النني من البداية وحتى النهاية لأول مرة كأساسي منذ زمن بعيد، خاصة وأنه ظهرت تقارير تؤكد إستغناء الأرسنال عن النني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة مجانا.

وربطت عدة تقارير صحفية سعودية بإنتقال النني لصفوف إتحاد جدة السعودة، وه ما نفاه تمام والد اللاعب وأكد أن محمد النني لديه عروض الدوري الإنجليزي والإيطالي وليست سعودية أو خليجية.

ترتيب نادي مانشستر يونايتد والأرسنال بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم