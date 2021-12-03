لاعب ميلان سيمون كاير يغيب لعدة أشهر

سيبتعد قلب دفاع ميلان الإيطالي، الدنماركي سيمون كاير عن الملاعب لعدة أشهر جراء تعرضه لإصابة في أربطة ركبته اليسرى على أن يخضع لعملية جراحية الجمعة، بحسب ما أعلن نادي "روسونيري" الخميس.



أفاد ميلان في بيان أنّ: "التصوير بالرنين المغناطيسي والتقييم المتخصص الذي خضع له سيمون كاير الخميس أكدا الحاجة إلى تنظير في ركبته اليسرى لإصلاح تلف الأربطة".

وأضاف "من المقرر إجراء الجراحة اليوم الجمعة".

وخرج الدنماركي على نقالة في مباراة فوز ميلان على جنوى في عقر داره 3-صفر الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الـ "سيري أ".

وتعج عيادة ميلان بالمصابين حيث ينضم كاير (32 عاماً) الذي مدّد عقده مؤخراً مع فريقه حتى نهاية 2024، إلى كل من الوافد الجديد المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو (35 عاماً) والكرواتي أنتي ريبيتش ودافيدي كالابريا.

ويخوض ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، لقاء سهلاً بمواجهة ضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب السبت، قبل يستضيف ليفربول الإنكليزي بعد ثلاثة أيام ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في سعيه لضمان بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي.

وكالات