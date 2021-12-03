وفاة نجم الإسماعيلي السابق أدهم السلحدار بعد تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية

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محمد سياف - ابو ظبي - لقى نجم نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق الكابتن أدهم السلحدار مصرعه أثناء إقامة إحدى المباريات بدوري الدرجة الثانية المصري بين فريقي نادي المجد السكندري ونادى الزرقا، وكان يقوم بمهمة المدير الفني لنادي المجد السكندري خلال اللقاء الذي إنتهى بفوز نادي المجد بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 93 من المباراة سجل أحد لاعبي نادي المجد السكندري وهو اللاعب أحمد عصام هدف الفوز بالمباراة في الوقت القاتل لنادي المجد السكندري، يقوم الكابتن أدهم السلحدار بالسجود لله شاكرا على هذا الهدف في هذا التوقيت، ليتعرض بعدها مباشرة لحالة هبوط في الدورة الدموية أدت لوفاته كما أكد شهود العيان.

كان أدهم السلحدار قد تولى الإدارة الفنية لنادي المجد السكندري عقب إقالة الكابتن أحمد صالح مدرب الفريق السابق بعد الأسبوع الرابع من بداية مسابقة دوري الدرجة الثانية المصري، وتدرج أدهم السلحدار في تدريب قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي حتى قاد الفريق الأول لنادي الإسماعيلي بشكل مؤقت في أكثر من مناسبة، وشهد له الجميع بالاحترام وحسن الخلق.

هذا وقد أعلن نادي الإسماعيلي الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على روح الفقيد، ونعى النادي الأهلي المصري الفقيد وتقديم واجب العزاء له ولأسرته وإن يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته، وقام عدد من نجوم الكرة على رأسهم أحمد شوبير وخالد الغندور وأحمد فوزي وخالد بيومي وبلال علام وغيرهم من المختصيين بكرة القدم في مصر.