يوفنتوس: سلطات الادعاء الإيطالي تحقق في صفقة بيع رونالدو

قال يوفنتوس الإيطالي إن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتب النادي مرة أخرى في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقالت سلطات الادعاء في مدينة تورينو حيث مقر النادي إنها تحقق في ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.
وأكد يوفنتوس أنه يتعاون وبصورة كاملة مع السلطات في هذه التحقيقات.
وقبل حوالي شهر، كشفت لجنة الإشراف على أندية كرة القدم المحترفة في إيطاليا عن سلسلة من عمليات سوق الانتقالات التي جرت بين عامي 2019 و2021، والتي شملت العديد من لاعبي أندية الدوري الإيطالي، وعدد من الأندية الأجنبية.
وأعلنت الشرطة المالية في إيطاليا قبل عدة أيام عن مهاجمتها لمقر نادي يوفنتوس بسبب اتهام المدعي العام في تورينو للنادي بالفساد المالي.
المصدر: وكالات
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