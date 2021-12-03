انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يفوز بصعوبة على أرسنال 2/3 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إستضاف ملعب الأولد ترافورد في قمة المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي جمعت ناديي الأرسنال مع مانشستر يونايتد، دخل نادي الأرسنال المباراة وعينه على النقاط الثلاث للوصول للمركز الرابع بجدول الترتيب العام، ودخل مانشستر يونايتد المباراة وهدف الفوز بالمباراة لتحسين مركزه الدوري بعد سلسلة إخفاقات مع المدرب السابق للفريق سولشاير.

المباراة بدأت بقوة بين الفريقان منذ إطلاق الحكم صافرة بداية الشوط الأول، وبعد محاولات عديدة من الفريقان، تمكن الأرسنال من إفتتاح أهداف المباراة بهدف غريب أثناء سقوط حارس مانشستر يونايتد الإسباني دى خيا سجله اللاعب اميل سميث رو عند الدقيقة 13 من الشوط الأول من صناعة النجم الدولي المصري محمد النني.

وبعد ضغط متواصل من مانشستر يونايتد لإحراز هدف التعادل، نجح البرتغالي برونو فيرنانديز من إحراز هدف التعادل بالدقيقة 44 من الشوط الأول، وحاول الفريقان تسجيل هدف التقدم دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال بداية الشوط الثاني نجح اللاعب كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف الثاني لنادي مانشستر يونايتد في الدقيقة 51 من كرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء، ولكن سرعان ما تعادل الأرسنال عن طريق اللاعب مارتن أوديجارد بالدقيقة 54 من الشوط الثاني.

ونجح البرازيلي فريد في الحصول على ركلة جزاء تصدى لها كريستيانو رونالدو محرزا الهدف الثالث وهدف الفوز لمانشستر يونايتد، ليقفز مانشستر يونايتد للمركز السابع برصيد 22 نقطة، ويتجمد رصيد الأرسنال عند النقطة 23 بالمركز الخامس.

تشكيل مانشستر يونايتد في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دى خيا

خط الدفاع: ديجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، فريد، برونو فيرنانديز، جادون سانشو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كرستيانو رونالد

تشكيل الأرسنال خلال اللقاء

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، بين وايت، جابرييل، نونو تافاريس

خط الوسط: توماس بارتي، جابريل مارتينيلي، محمد النني، سميث رو

خط الهجوم: أوديجارد، بيير إيميريك أوباميانج

ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم ” البريميرليج “