محمد النني نجم أرسنال والمنتخب المصري يقترب من الانضمام لنادي إتحاد جدة السعودي

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محمد سياف - ابو ظبي - أشارت تقارير صحفية سعودية عن إقتراب نادي إتحاد جدة السعودي من حسم صفقة نجم المنتخب المصري ونادي الأرسال الحالي اللاعب “محمد النني”، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، خاصة في ظل غموض مستقبل اللاعب مع الجانرز الذي ينتهي عقده مع الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي.

وأكد المدير الفني الإسباني لنادي الأرسنال مايكل أرتيتا على عدم معرفته بمستقبل اللاعب بالبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولم تدخل إدارة نادي أرسنال التحدث مع اللاعب أو وكيله بشأن تجديد العقد مع الفريق لفترة قادمة والاستمرار مع الفريق، على الرغم من إنتهاء التعاقد آخر هذا الموسم.

وفي نفس السياق أكدت تقارير سعودية عن وجود رغبة كبيرة لدى إدارة نادي إتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات محمد النني، عن طريق رئيس النادي أنمار الحائلي خلال فترة الإنتقالات في يناير المقبل، وما يؤكد ذلك وصول وكيل أعمال اللعب المصري محمد النني علاء نظمي إلى السعودية للتفاوض مع إدارة إتحاد جدة لحسم الصفقة.

وأكد وكيل أعمال محمد النني خلال فترة سابقة عن وجود عرض خليجي للاعب، بالإضافة لبعض العروض الأوروبية الآخرى، في ظل عد مشاركته مع الأرسنال بشكل منتظم خلال الفترة السابقة، وأبدت جماهير نادى إتحاد جدة سعادتها في حالة إتمام الصفقة، نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة بالدوري الإنجليزي، وتكرار نجاح تجربة زميله أحمد حجازي مع الفريق.