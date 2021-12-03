جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج

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محمد سياف - ابو ظبي - أسدل الستار اليوم الخميس على مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاذ لكرة القدم بمواجهات مانشستر يونايتد مع الأرسنال والتي إنتهت بفوز نادي مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونادي توتنهام مع نادي برينتفورد والتي إنتهت بفوز نادي توتنهام بنتيجة هدفين دون رد.

ويلاحظ من خلال جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب إنتهاء مباريات الجولة الرابعة عشر، ظل نادي تشيلسي في مقدمة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بالفوز على واتفورد 2/1، ويأتي في المركز الثاني نادي مانشستر سيتي برصيد 32 نقطة بالفوز على أستون فيلا 2/1، وبالمركز الثالث ليفربول بـ 31 نقطة بالفوز على إيفرتون 4/1.

وينطلق الأسبوع الخامس عشر يوم السبت الرابع من ديسمبر بلقاء وست هام يونايتد مع تشيلسي، وساوثامبتون مع برايتون، وولفرهامبتون مع ليفربول، نيوكاسل مع بيرنلي، واتفورد مع مانشستر سيتي، ليدز يونايتد مع برينتفورد، توتنهام مع نوريتش سيتي، مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، أستون فيلا مع ليستر سيتي، إيفرتون مع الأرسنال.

وفي نفس السياق يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم النجم المصري الدولي محمد صلاح “ليفربول” برصيد 13 هدف متصدر لاعبي الدوري الإنجليزي، ويأتي النجم الإنجليزي جيمي فاردي “ليستر سيتي” برصيد 9 نقاط، والبرتغالي دييجو جوتا “ليفربول” بـ 8 أهداف بالمركز الثالث، ساديو ماني “ليفربول” بالمركز الرابع بـ 7 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي