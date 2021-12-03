أتلتيكو مينيرو بطلاً للدوري البرازيلي

أتلتيكو مينيرو بطلاً للدوري البرازيليتوج أتلتيكو مينيرو بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم لأول مرة منذ 50 عاماً، وذلك بفوزه الليلة الماضية على باهيا 3-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية حسم مينيرو لقبه الثاني في دوري الأضواء، بعد الذي أحرزه عام 1971، قبل مرحلتين على نهاية الموسم برفعه رصيده الى 81 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه فلامنغو الذي تنازل عن العرش بعدما توج باللقب في الموسمين الماضيين.

وبعد بداية موسم صعبة، نجح فريق المدرب أليكسي ستيفال وبقيادة لاعبين مثل المخضرم هالك والإسباني البرازيلي الأصل دييغو كوستا، في فرض هيمنته على الدوري ابتداءً من المرحلة الـ15، وصولاً الى حسم اللقب وتوجيه ضربة أخرى لفلامنغو الذي خسر السبت الماضي في المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية أمام مواطنه بالميراس، ما أدى الإثنين الى رحيل مدربه ريناتو بورتالوبي الذي وصل إلى الفريق في الصيف المنصرم.