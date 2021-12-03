“ثبت حالاً” تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة BeIN HD1 على النايل سات ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وسوريا

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021 مجاناً من أكثر الترددات التي يبحث عنها جميع الجماهير العربية، حيث نجحت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية في الحصول على حقوق بث مباريات كأس العرب عبر قنواتها على النايل سات وسهيل سات، وذلك من خلال قناتي “بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت HD2، وقد قررت إدارة قنوات بين سبورت الرياضية فتح القناتين بالمجان لجميع الجماهير العربية دون أشتراك من أجل متابعة كافة مباريات البطولة، وحتى المباراة النهائية، وهو الأمر الذي أسعد الكثير من الجماهير العربية في كافة أنحاء الوطن العربي، وقد ازدادت نسب المشاهدة لمباريات البطولة مع فتح القناتين بدون تشفير، ومن خلال المقال نتعرف على تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات وسهيل سات.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية العديد من البطولات العربية والعالمية قنواتها حصرياً في الشرق الأوسط، حيث تمتلك مجموعة بين حقوق نقل الدوري الإنجليزي، والدوري الأسباني، ودوري أبطال إفريقيا وكأس الأمم الإفريقية، وكأس العالم القادمة في قطر، وغيرها من البطولات الرياضية الهامة التي تلقي اهتمام ومتابعة من الجماهير والمتابعين في كل مكان، كما أن قنوات بين سبورت تمتلك استوديو تحليلي لكافة المباريات التي تنقل عبر قنواتها، بالإضافة لعدد كبير من المعلقين المتميزين في الوطن العربي، وقد بدأت الكثير من الجماهير في استقبال تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات، وذلك بعد فك تشفير هذه القنوات من اجل نقل بطولة كأس العرب.

كأس العرب 2021

تعد بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 من البطولات التي لاقت اهتماماً كبيراً سواء إعلامياً وجماهيرياً، حيث بدأت البطولة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 30 نوفمبر بعد توقف دام لتسع سنوات من أخر بطولة فاز بها منتخب المغرب، وتقام البطولة الحالية لكأس العرب بمشاركة 16 منتخباً عربياً مقسمين على 4 مجموعات، ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري للتعرف على بطل هذه البطولة المقامة في دولة قطر تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدول مباريات كأس العرب كامل

تردد قناة بين سبورت المفتوحة HD1 على النايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بي ان سبورتس المفتوحة HD2 على النايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد بي ان سبورت المفتوحة HD1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

تردد بين سبورتس المفتوحة HD2 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

مباراة تونس وسوريا اليوم

يستعد نسور قرطاج لخوض ثاني مباريات دور المجموعات بكأس العرب، حيث سيتلقى المنتخب التونسي مع نظيره السوري في واحدة من المباريات الهامة للفريقين، حيث يطمح المنتخب التونسي تحقيق الفوز من أجل ضامن التأهل للدور التالي بعد الفوز خلال الجولة الأولي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على المنتخب الموريتاني، وعلى الجانب الآخر، سيحاول المنتخب السوري تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في مواصلة المشوار في كأس العرب، وخاصة أن الفريق لا يمتلك أي نقاط بعد الخسارة خلال الجولة الأولي أمام المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.