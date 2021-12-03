تردد قنوات بين سبورت beIN Sport الناقلة لمباراة مصر والسودان في كأس العرب 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تنقل قنوات بين سبورت beIN Sport مباراة مصر والسودان في كأس العرب والتي ينتظر الجمهور المصري والسوداني ومعها الجمهور العربي، ويطلق البعض على تلك المباراة بأنها مباراة قمة وادي النيل، نظراً لأن البلدين الشقيقين بينهما روابط عديدة مشتركة من حيث الموقع والحدود الجغرافية ونهر النيل الذي يجري في البلدين ويعيش عليه أكثر من 160 مليون نسمة، وتعد تلك المباراة هي المباراة الثانية لكلا المنتخبين الشقيقين في منافسات كأس العرب بقطر 2021.

تردد قنوات بين سبورت beIN Sport الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب 2021:-

أتاحت قنوات بين سبورت أمام جمهور المشاهدين في الوطن العربي، مشاهدة مباريات كأس العرب التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة مجاناً، ويمكن استقبال تردد قنوات بين سبورت beIN Sport وذلك عبر التردد الآتي:-

أولاً:- القمر الصناعي نايل سات:-

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12765 أفقي 27500 3/4 12476 عمودي 27500 3/4 11919 أفقي 27500 3/4 12149 أفقى 27500 5/6

ثانياً:- القمر الصناعي سهيل سات:-

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11547 عمودي 27500 3/4

ثالثاً:- القمر الصناعي عرب سات:-

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11245 رأسي 27500 5/6

ثالثاً:- القمر الصناعي بدر 6 سات:-

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12418 أفقي 27500 5/6

موعد مباراة مصر والسودان في كأس العرب والقنوات الناقلة لها

حددت اللجنة المشرفة على بطولة كأس العرب 2021، موعد مباراة مصر والسودان، حيث سيتقابل الفريقان الكبيران في تمام الساعة السابعة مساءً السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار تصفيات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب 2021.

ويقع الفريقان الكبيران ضمن فرق المجموعة الرابعة والتي تضمن منتخبات مصر والسودان والجزائر ولبنان، وقد انتهت الجولة الأولي من تصفيات هذه المجموعة بفوز مصر على لبنان بنتيجة هدف مقابل لاشىء، وفوز كبير لمنتخب الجزائر على منتخب السودان بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشىء.

ويتوقع خبراء الرياضة في مصر والعالم العربي، بان تكون مباراة مصر والسودان من أقوي مباريات بطولة كأس العرب، حيث سيحاول كلا الفريقين انتزاع الفوز على الفريق الأخر، فمصر تسعي إلى الفوز بتلك المباراة من أجل مزاحمة فريق الجزائر على ترتيب المجموعة الرابعة، في المقابل يسعي منتخب السودان إلى الفوز على مصر وذلك لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها من منتخب الجزائر في المباراة الأولي، حيث استطاع منتخب الجزائر الحاق الهزيمة به بأربعة أهداف نظيفة.

وسيلعب منتخب مصر مباريات كأس العرب بدون اللاعبين المحترفين مثل لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، ومحمد النني، وعمر مرموش.. إلخ.