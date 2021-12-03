طريقة حجز تذاكر مباريات بطولة كأس العرب

حجز تذاكر بطولة كأس العرب، مباريات بطولة كأس العرب هي بطولة تشمل الفرق العربية فقط والتي ستقام على أرض ملعب قطر في الفترة من نهاية شهر نوفمبر الحالي أي في 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادم قبل نهاية العام الحالي، لهذا يرغب الكثير من المشجعين في معرفة طريقة استخراج تذاكر حضور مباريات كأس العرب في قطر، وقد سمحت الفيفا بطريقتين من أجل توفير على التذاكر للمشجعين وفيما يلي سنعرفكم على الطريقتين.

طريقة حجز تذاكر بطولة كأس العرب

أوضح اتحاد كرة القدم الدولي طريقة حجز التذاكر إلكترونيًا للمشجعين الراغبين في حضور المباريات في قطر وهي من خلال الآتي:

من الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الالكتروني يقوم المشجع بتسجيل الدخول من خلال إدراج البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل. ويتم بعد ذلك الاطلاع على المواعيد المتاحة لحجز التذاكر حيث أنها قد بدءت منذ شهر أكتوبر الماضي في الخامس والعشرين وستظل مستمرة حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم. ويقوم المشجع بتحديد الفرق الراغب في حضور مبارياتها والمنتخب الذي يشجعه. ويتم بعد ذلك نقلك مباشرةً لصفحة أخرى توضح مواعيد حضور المباريات التي تم اختيار فرقها وبكل مباراة تتواجد بجانبها كلمة شراء أو حجز وهي ما سيتم النقر عليه. كما ويظهر أمام اللاعب التذاكر التي تشمل أربع فئات المقسمة على مستويات مختلفة وتوضيح السعر الخاص بكل تذكرة. وكذلك يظهر أمامه في النقطة التالية صورة للملعب والمقطورات والمقاعد الشاغرة والمقاعد الغير مسموح حجزها مثل المقطورة الرئيسية. يقوم المشجع في الخطوة التالية بتحديد عدد التذاكر التي يرغب في شرائها وحجزها من الموقع وبعدها التوجه لصفحة الدفع باستخدام الفيزا لسداد قيمة التذاكر.

الحصول على بطاقة المشجع لمباريات كأس العرب

بطاقة المشجع هي بطاقة الهوية التعريفية للمشجع الذي يحملها وقد أوضحت الفيفا طريقة حجز تلك التذاكر لمن يرغب في الحصول عليها وهي: