انت الان تتابع تفاصيل خبر دراما الوقت الإضافي تلاحق منتخب عمان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهت منذ قليل اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 مباراة كرة القدم بين المنتخب العماني والمنتخب القطري في كأس العرب المقامة في قطر والتي انتهت نهاية درامية للمنتخب العماني بخسارته في الدقيقة 7 من الوقت الإضافي بالشوط الثاني.

هدف لمنتخب قطر من ضربة جزاء

بدأت المباراة حماسية من جانب المنتخب القطري و التي أسفرت عن تحصله علي ضربة جزاء نفذها اللاعب القطري “اكرم عفيف” محرزا الهدف الأول و يهدأ بعدها المنتخب القطري و ينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف علي المنتخب العماني.

المنتخب العماني يتعادل

يبدأ الشوط الثاني ويتمكن المنتخب العماني من تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 74 من عمر المباراة احرزه بفدائية عالية اللاعب العماني خالد خليفة الهاجري حيث أحرز الهدف بضربة رأسية وسط مدافعين من المنتخب القطري.

دراما عمانية

وبعد إحراز الهدف يحاول المنتخب القطري العودة للتقدم و لكن المباراة تتوقف بإضافة اللاعب القطري بوعلام برأس زميله “المعز” وكذلك إصابة الحارس العماني باصطدامه بلاعب من فريقه ليتم احتساب 7 دقائق وفت إضافي يستغلها المنتخب القطري بلاعب البديل محمد منتارى الذي اصطدمت كرته بالعارضة و تحتسبها تقنية “الفار” هدفا، وبعدها بثواني يطلق الحكم صفارة نهاية المباراة.

وبذلك يبلغ المنتخب القطري دور ربع النهائي و تتنافس المنتخبات الثلاث (العراق و عمان و البحرين) للوصول للدور الربع النهائي خاصة بعد تعادل المنتخب العراقي مع المنتخب البحريني اليوم 3 ديسمبر قبل مباراة المنتخب القطري والمنتخب العماني.

وستكون مباراة حسم المقعد الثاني للدور ربع النهائي لهذه المجموعة في نفس التوقيت الساعة 10 مساءً بتوقيت قطر، يوم الاثنين القادم 6 ديسمبر 2021 حيث يلعب المنتخب القطري مع المنتخب العراقي بينما يواجه المنتخب العماني منتخب البحرين.

و بعد مباراتي اليوم يكون ترتيب المجموعة كالآتي

المنتخب القطري 6 نقاط. المنتخب العراقي 2 نقطة. المنتخب العماني 1 نقطة. المنتخب البحريني 1 نقطة.

دراما الوقت الإضافي تتكرر مع منتخب عمان

يذكر أن دراما الوقت الإضافي لاحقت المنتخب العماني في مباراته مع منتخب العراق في افتتاحية نفس البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 حيث كان منتخب عمان متقدما علي منتخب العراق حتي الدقيقة 8 من الوقت الإضافي حيث تمكن المنتخب العراقي من التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 8 من الوقت الإضافي.