موعد مباراة مصر مع السودان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المنتخب السوداني في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة القطرية يوم 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وتقام المباراة على ستاد 974 أحد الملاعب الجديدة التي ستستضيف كأس العام 2022، وذلك يوم السبت 4 ديسمبر في تمام الساعة السادسة على قناة بين سبورت المفتوحة الأولي والثانية وقناة الكأس الأولي.

وأكمل المنتخب المصري آخر إستعدادته للقاء المرتقب من خلال التدريب الرئيسي للمباراة يوم الجمعة 3 ديسمبر، وأظهر خلال التدريبات ظهور جميع اللاعبين في حالة بدنية ونفسية وطبية عالية إستعدادا للمباراة، فيما عدا اللاعب حمدي فتحي الذي أصيب خلال مباراة لبنان بالجولة الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري نفس تشكيل المباراة السابقة، إلا التغيير الوحيد في المباراة سيكون مهند لاشين لاعب طلائع الجيش بدلا من حمدى فتحي لاعب الأهلي.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – أكرم توفيق

خط الوسط: مهند لاشين – عمرو السولية – مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد شريف – مروان حمدي

موعد مباراة مصر مع السودان في كأس العرب

توقيت المباراة: 6 مساءً بتوقيت القاهرة

موعد المباراة: السبت 04-12-2021

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1 و 2، قناة الكأس القطرية 1 – قناة بين سبورت المفتوحة على اليوتيوب

ملعب المباراة: ستاد 974 بالدوحة

البطولة: كأس العرب – دور المجموعات

معلق المباراة: حفيظ درجي