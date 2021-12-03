- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر مع السودان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المنتخب السوداني في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة القطرية يوم 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وتقام المباراة على ستاد 974 أحد الملاعب الجديدة التي ستستضيف كأس العام 2022، وذلك يوم السبت 4 ديسمبر في تمام الساعة السادسة على قناة بين سبورت المفتوحة الأولي والثانية وقناة الكأس الأولي.
وأكمل المنتخب المصري آخر إستعدادته للقاء المرتقب من خلال التدريب الرئيسي للمباراة يوم الجمعة 3 ديسمبر، وأظهر خلال التدريبات ظهور جميع اللاعبين في حالة بدنية ونفسية وطبية عالية إستعدادا للمباراة، فيما عدا اللاعب حمدي فتحي الذي أصيب خلال مباراة لبنان بالجولة الأولى.
ومن المتوقع أن تشهد قائمة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري نفس تشكيل المباراة السابقة، إلا التغيير الوحيد في المباراة سيكون مهند لاشين لاعب طلائع الجيش بدلا من حمدى فتحي لاعب الأهلي.
التشكيل المتوقع للمنتخب المصري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد حجازي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – أكرم توفيق
خط الوسط: مهند لاشين – عمرو السولية – مصطفى فتحي
خط الهجوم: محمد شريف – مروان حمدي
موعد مباراة مصر مع السودان في كأس العرب
توقيت المباراة: 6 مساءً بتوقيت القاهرة
موعد المباراة: السبت 04-12-2021
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1 و 2، قناة الكأس القطرية 1 – قناة بين سبورت المفتوحة على اليوتيوب
ملعب المباراة: ستاد 974 بالدوحة
البطولة: كأس العرب – دور المجموعات
معلق المباراة: حفيظ درجي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مصر مع السودان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.