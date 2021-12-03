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محمد سياف - ابو ظبي - مباراة مصر والسودان، واحدة من أقوي المباريات المرتقبة في منافسات الجولة الثانية في بطولة كاس العرب 2021، حيث سيحاول كلا المنتخبين بشتى الطرق، الفوز بالمباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط، فمنتخب مصر فإن الفوز في تلك المباراة سيمهد له الطريق في مزاحمة منتخب الجزائر على صدارة المجموعة الرابعة، أما بالنسبة لمنتخب السودان فإن الفوز في تلك المباراة سوف يصالح به جماهيره الغاضبة وذلك بعد خسارته الفادحة أمام منتخب الجزائر بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

موعد مباراة مصر والسودان في كأس العرب والقنوات الناقلة:-

من المقرر أن تقام مباراة مصر والسودان في تصفيات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2021 بالمجموعة الرابعة والتي تضم بالإضافة إلى منتخبات مصر والسودان، كلاً من منتخب الجزائر ومنتخب لبنان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، حيث تقام البطولة الحالية لكأس العرب 2021 فى العاصمة القطرية الدوحة، والتي سوف تستضيف أكبر بطولة عالمية كروية في مجال كرة القدم في العام المقبل 2022، ألا وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان:-

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة، عن قيامها بنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة على قنوات بين سبورت والتي يمكن ضمت تردداتها على القمر الصناعي نايل سات، وعرب سات من خلال ضبط تردداتها الحديثة، حيث سيتم إذاعة المباريات مجاناً لجمهور المشاهدين في الوطن العربي.

وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة وبعدها والذي يقوم باستضافة نخبة من نجوم كرة القدم في الوطن العربي، حيث يقومون بتحليل المباراة، من حيث عناصر القوة والضعف في المباراة، والفرص المتاحة لكلاً الفريقين، والفرص الضائعة من كلا الفريقين.

وتعد مباريات كأس العرب 2021 فرصة كبيرة لدولة قطر، حيث ستكون نسخة مصغرة من بطولة كأس العالم والتي تستعد قطر لاستضافتها بعد عدة أشهر، حيث سوف تقام مباريات بطولة كأس العالم لهذا العام ولأول مرة في فصل الشتاء، بسبب حرارة الطقس الشديدة في قطر خلال فصل الصيف.