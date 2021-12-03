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محمد سياف - ابو ظبي - اختتمت منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء 2 ديسمبر، وسهر من خلال منافسات البطولة تصدر نادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب البطولة العام برصيد 41 نقطة.
ترتيب الفرق الثلاثة الأوائل بجدول الدوري الفرنسي
على الرغم من التعادل السلبي في الأخيرة أمام نادي نيس، ويأتي في المركز الثاني نادي أولمبيك مارسيليا برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث نادي رين برصيد 28 نقطة.
وجاءت نتائج الجولة السادسة عشر كالتالي: فوز مونبيلية على ميتز 1/3، وبريست على سانت إتيان 1-0، وستراسبورج على بوردو 5-2، ونادي تروا على لوريان 2-0، ونادي موناكو على إنجية 3/1.
والتعادل الإيجابي بين كليرمونت ولانس، وهزيمة رين من لانس 1/2، وفوز مارسيليا على نانت 1/0، وفوز ريمس على ليون 2/1، والتعادل السلبي بين باريس سان جيرمان ونيس 0/0.
انطلاق منافسات الجولة 17 بالدوري الفرنسي
وتنطلق منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي يوم السبت 4 ديسمبر بمواجهات مارسيليا مع بريست، ليل مع تروا، لانس مع باريس سان جيرمان،ويوم الأحد 5 ديسمبر بمباريات سانت إتيان مع رين، لوريان مع نانت، ريمس مع أنجيه، موناكو مع ميتز، مونبيلية مع كلير مونت، نيس مع ستراسبورج، بوردو مع ليون.
هدافي بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم
ويأتي في صدارة هدافي بطولة الدوري الفرنسي اللاعب جوناثان ديفيد “ليل” برصيد 10 أهداف، واللاعب لودوفيك اجوركوي “ستراسبورج” برصيد 8 أهداف بالمركز الثاني، واللاعب وسام بن يدر”موناكو” بالمركز الثالث برصيد 8 أهداف، واللاعب محمد باي “كليرمونت” 8 أهداف، والاعب اندى ديلور “مونبيلية” برصيد 7 أهداف بالمركز الخامس.
جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم:
|إسم النادي
|المباريات
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|النقاط
|الترتيب
|باريس سان جيرمان
|16
|13
|2
|1
|41
|1
|مارسيليا
|16
|8
|6
|2
|30
|2
|رين
|16
|8
|4
|4
|28
|3
|نيس
|16
|8
|4
|4
|27
|4
|لانس
|16
|7
|5
|4
|26
|5
|ستراسبورج
|16
|7
|5
|4
|23
|6
|موناكو
|16
|6
|5
|5
|23
|7
|ليون
|16
|6
|5
|5
|23
|8
|أنجيه
|16
|5
|7
|4
|22
|9
|بريست
|16
|5
|6
|5
|21
|10
|مونبيلية
|16
|6
|3
|7
|21
|11
|ليل
|16
|5
|6
|5
|21
|12
|نانت
|16
|5
|4
|7
|16
|13
|ريمس
|16
|4
|7
|5
|19
|14
|تروا
|16
|4
|4
|8
|16
|15
|بوردو
|16
|3
|6
|7
|15
|16
|لوريان
|16
|3
|6
|7
|15
|17
|كليرمونت
|16
|3
|5
|8
|14
|18
|ميتز
|16
|2
|6
|8
|12
|19
|سانت إتيان
|16
|2
|6
|8
|7
|12
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