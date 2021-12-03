نتيجة مباراة سوريا وتونس في كأس العرب 2021

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عمر شويل - جدة مباراة سوريا وتونس في كأس العرب 2021 سيكون ملعب البيت بقطر مسرحاً لإقامة أحداث مباراة سوريا وتونس القادمة في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2021 والتي تُقام خلال هذه الأيام في الأراضي القطرية كتجربة لقدرة استقبال دولة قطر على الحدث الأكبر عالمياً وهو مونديال قطر 2022، والذي من المقرر إقامته بعد عام بمشيئة الله تعالى.

وينتظر جماهير منتخبي سوريا وتونس إقامة أحداث لقاء سوريا وتونس في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة، والتي يسعى فيها كلا المنتخبين تحقيق الفوز، من أجل مواصلة المشوار في بطولة كأس العرب 2021.

ويدخل المنتخب التونسي وعينه على الفوز من أجل الاقتراب بشكل كبير من التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، أو حسم إحدى مقعدي التأهل عن هذه المجموعة “المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب، وقد استطاع منتخب نسور قرطاج أن يخرج بنقاط المباراة الثلاثة في المباراة الماضية على نظيره الموريتاني في افتتاح مباريات بطولة كأس العرب 2021، ليتصدر بذلك المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة الثانية مع انطلاق منافسات هذه المجموعة.

على الجانب اللآخر فقد خيب المنتخب السوري آمال أنصاره ومحبيه خلال المباراة الماضية، حيث تلقى منتخب سوريا خسارة موجعة على يد الأبيض الإماراتي في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة العربية للمنتخبات 2021، والتي انتهت بفوز الأبيض الإماراتي على نسور قاسيون بهدفين لهدف.

موعد مباراة سوريا وتونس

هذا ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة سوريا وتونس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2021 مساء يوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، العاشرة مساءً بتوقيت دمشق، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وتونس

وكانت شبكة قنوات bein SPORTS الناقلة لأحداث بطولة كأس العرب 2021 قد أعلنت عن نقلها لأحداث مباراة سوريا وتونس على الهواء مباشرة، وسيكون معلق مباراة سوريا وتونس القادمة هو المعلق التونسي حفيظ دراجي، على أن يقوم بالتعليق على أحداث هذه المباراة من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1.

نتيجة مباراة سوريا وتونس

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سوريا وتونس بتقدم المنتخب السوري على نسور قرطاج بهدف دون رد، سجل هدف الشوط الأول الوحيد اللاعب أوليفر كاسكاو في الدقيقة الرابعة من بداية زمن المباراة، وقد بدات بالفعل أحداث الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة لاتزال تشير إلى تقدم نسور قاسيون بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة نجح اللاعب محمد عنز من تسجيل ثاني أهداف نسور قاسيون في الدقيقة السابعة والأربعين من زمن المباراة، وذلك بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك التونسية بطريقة أكثر من رائعة، لتصبح النتيجة حتى الآن تقدم منتخب سوريا على نظيره التونسي بهدفين دون مقابل.