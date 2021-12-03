موعد مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 مواعيد مباريات السبت

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عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 في قطر في الجولة الثانية والمقرر لها السبت في كأس العرب، حيث تواصل المنتخبات العربية محاولة تصدر الترتيب في المجموعات في الجولة الثانية من أجل حسم التأهل المبكر إلى الدور الثاني والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب والمقامة في قطر برعاية من الفيفا.

موعد مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021

من المنتظر ان تقام الجمعة عدة مباريات وهي:

البحرين والعراق في الواحدة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

قطر وعمان في الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موريتانيا والإمارات في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سوريا وتونس في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



من المنتظر أن تقام السبت عدة مباريات في الجولة الثانية من كأس العرب.

الأردن والمغرب في الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

لبنان والجزائر في الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

السودان ومصر في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

فلسطين والسعودية في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن الجزائر قد قدمت أداء رائع حتى الأن في بطولة كأس العرب، بينما قدمت مصر أداء مقلق أمام لبنان ونجحت في الفوز بهدف وحيد بصعوبة على لبنان في تلك المواجهة الهامة.

متابعة عربية لبطولة كأس العرب

يذكر أن بطولة كأس العرب والتي تنقل عبر قنوات بي ان سبورت عبر التردد المفتوح، تشهد متابعة عربية قوية لكل المنتخبات العربية خاصة وأن البطولة تتمتع بصبغة رسمية بإشراف الفيفا عليها، كما أن البطولة تأتي استعدادا لقيام قطر بإستضافة كأس العالم المقبلة والمقرر لها الصيف المقبل وهو الأمر الذي جعل قطر قادرة على استضافة كأس العرب من أجل الوقوف على الإستعدادات النهائية لإستضافة كأس العالم.

توقعات نتيجة مباريات كأس العرب الجمعة والسبت

من المنتظر أن تحقق البحرين فوزا على العراق، وقد تتعادل قطر وعمان، بينما قد ينتهي لقاء موريتانيا والإمارات بالتعادل السلبي، بينما يتوقع فوز تونس على سوريا.

بخصوص مباريات السبت، قد تحقق المغرب فوزا على الاردن، فيما يتوقع فوز الجزائر على لبنان، ويتوقع فوز مصري سهل على السودان، ومن المتوقع أن تفوز السعودية على فلسطين.

مواعيد مباريات اليوم السبت

يذكر أن السبت ستقام عدة مباريات أهمها مباراة مصر والسودان في السابعة مساء بتوقيت الرياض، وتبدأ بمواجهة الاردن والمغرب في الواحدة ظهرا ولبنان والجزائر في الرابعة عصرا والسودان ومصر في السابعة وفلسطين والسعودية في العاشرة مساء وسط متابعات قوية لتلك المواجهات، وتبحث مصر على التأهل المبكر للدور الثاني قبل مواجهة الجزائر في الجولة الثالثة.