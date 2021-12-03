نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الفرصة الأخيرة” مباراة السعودية وفلسطين القادمة السبت 04\12\2021 في كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم موعد مباراة السعودية وفلسطين القادمة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 04\12\2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يحتضن استاد المدينة التعليمية مباراة السعودية القادمة في كأس العرب ضد فلسطين، مباراة أطلق عليها خبراء الساحرة المستديرة مباراة الفرصة الأخيرة، بعد أن خسر المنتخبان في الجولة الأولى، يدخل منتخب الأخضر السعودي المباراة برغبة قوية وأكيدة في تحقيق الفوز، والحصول على الثلاث نقاط وتعويض الهزيمة الأولى التي منيَ بها في الجولة الأولى على يد منتخب الأردن بهدف دون رد، لذلك لا خيار آخر أمام الأخضر السعودي لاستكمال مشوار البطولة غير الفوز في المباراة وانتزاع الثلاث نقاط.

في المقابل يدخل منتخب فلسطين المباراة باحثاً عن الفوز الأول له، والحصول على الثلاث نقاط وإحياء آماله في الصعود للأدوار الإقصائية، لا بديل أمام منتخب الفدائيين سوى الفوز بالمباراة وانتزاع النقاط الثلاث، بعد أن خسر الجولة الأولى أمام منتخب المغرب بأربعة أهداف دون رد، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية وممتعة بين المنتخبين، مباراة تتسم بالندية والقوة والرغبة في تحقيق الفوز، وجدير بالذكر أنه سوف يقام العديد من المباريات في يوم السبت، حيث يلتقي الأردن ضد المغرب، كما يلتقي الجزائر ضد لبنان وأيضاً مصر ضد السودان، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات السعودية والأردن وفلسطين والمغرب.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

يحتضن استاد المدينة التعليمية مباراة فلسطين القادمة في كأس العرب ضد السعودية، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 04\12\2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش وتوقيت موريتانيا.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن وقطر ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين هي شبكة قنوات beIN Sports، وتمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل البطولة حصرياً على شاشتها، وقد قررت إدارة beIN فتح القنوات الناقلة للبطولة مجاناً، لذلك سوف يتم نقل مباراة فلسطين ضد السعودية، على قناة beIN Sports HD1 وقناة beIN Sports HD2.

تشكيل الأخضر السعودي المتوقع أمام فلسطين

لا بديل أمام المنتخب السعودي سوى الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، حتى يستطيع المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل، وحتى يستعيد آماله في الصعود بعد الخسارة من منتخب الأردن في الجولة الأولى، لذلك من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب السعودية كالتالي:

حراسة المرمى:- الربيعي.

الدفاع:- الشنقيطي، وليد الأحمد، الصبياني، الحربي.

الوسط:- سعود عبد الحميد، زياد الجهني، تركي العمار.

الهجوم:- أيمن يحي، رديف، البريكان.

بطاقة مباراة فلسطين والسعودية