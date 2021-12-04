نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نايل سات .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم في كأس العرب وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب 2021، حيث يواصل المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات بكأس العرب في ثاني مباريات الفريق بعدما حقق الفوز خلال الجولة الماضية أمام لبنان بنتيجة هدف دون رد من ركله جزائر أحرزها مجدي أفشه، وذلك عندما يوجه منتخب السودان الجريح بعد الخسارة أمام الجزائر برباعية نظيفة، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة قوية بين الفريقين في ظل رغبة كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الحصول على نقاط المباراة، ومواصلة المشوار نحو التأهل لدور التالي، ومن خلال المقال نستعرض لحضراتكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديد على النايل سات ضمن أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجاناً على النايل سات أمام المنتخب السوداني في كأس العرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان في كأس العرب

تشهد مباريات المنتخب المصري لكرة القدم متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يسعي الفراعنة لمواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة، والتي تعد بمثابة استعداد جيد للمرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة خلف الجزائر بنفس عدد النقاط، بينما يتذيل منتخب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة الكبيرة أمام الجزائر في الجولة الأولي بأربعة أهداف دون رد.

ويشارك المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة العرب 2021 ضمن 16 منتخب عربي خلال الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 18 ديسمبر، حيث تقام البطولة الحالية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد توقف البطولة لمدة 9 سنوات منذ أخز بطولة فاز بها المنتخب المغربي، وتقسم الفرق المشاركة خلال البطولة الحالية إلي 4 مجموعات، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، والتي تضم كلا من السودان والجزائر ولبنان.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر والسودان اليوم السبت الموافق 4-12-2021 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب الثمامه، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس الرياضية الأولي على النايل سات، وقناة بي ان سبورت الرياضية HD1.

مجموعة مصر في كأس العرب

تردد قناة الكأس الرياضية الأولي

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد بين سبورت المفتوحة الجديد

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

كما سنكون معكم لعرض كافة الأخبار المتعلقة بمباراة مصر والسودان اليوم في كأس العرب، وتشكيل الفراعنة خلال هذا اللقاء، وغيرها من الأمور التي تهم كافة متابعي ومحبي بطولة كأس العرب، فتابعونا.