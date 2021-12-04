نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو وادي النيل .. موعد مباراة مصر والسودان في كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسودان ، مرة أخرى تستكمل مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021 والتي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2021، وفي إطار مباريات المجموعة الرابعة، يحتضن ملعب ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، مواجهة أفريقية خالصة، تجمع منتخبي مصر والسودان ، واللذين يسعيان لتقديم مستوى متميز في النسخة العاشرة من مونديال العرب .

خلال السطور القادمة، سنستعرض كل تفاصيل مواجهة ديربي وادي النيل ، حيث موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة ، وكذلك مشوار المنتخبين في النسخة الجديدة من كأس العرب وتاريخ مشاركاتهما، إضافة إلى تاريخ مواجهات مصر والسودان في شتى المنافسات الدولية.

مباراة مصر والسودان

مجددًا يلتقي منتخبا مصر والسودان منذ آخر مواجهة جمعتهما في لقاء ودي قبل أكثر من 13 عامًا، وقبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الشقيقين في يناير المقبل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

وفي النسخة الحالية من كأس العرب 2021 ، حقق المنتخب المصري نجاحًا نسبيًا بالنقاط الثلاث في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام المنتخب اللبناني، بينما تلقى المنتخب السوداني هزيمة ثقيلة من نظيره الجزائري.

ونستعرض هنا ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العرب بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى:

جدير بالذكر، أن الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة، يشهد إقامة مواجهات قوية، مثل مباراة قطر وعمان التي أقيمت، أمس الجمعة، ضمن المجموعة الأولى، وكذلك مباراة السعودية وفلسطين في المجموعة الثالثة، والتي تُلعب اليوم السبت.

نبدأ مع منتخب مصر لكرة القدم ، الذي حقق المطلوب رغم الأداء الباهت، وذلك بالفوز على منتخب لبنان بهدف نظيف.

وحاليًا يحتل الفراعنة وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط وصافي (1) هدف، خلف المنتخب الجزائري المتصدر بفارق صافي (3) أهداف.

وعن تاريخ مشاركات مصر في كأس العرب، فقد شارك المنتخب المصري في نسختين فقط من قبل في كأس العرب، نجح خلالها في الفوز بلقب وحيد، في النسخة السادسة عام 1992 والتي أقيمت في سوريا، بعد فوز مثير على السعودية في المباراة النهائية (3-2).

كما حل منتخب الساجدين في المركز الثالث، في مشاركته الأولى في النسخة الخامسة من مونديال العرب عام 1988 التي استضافتها الأردن، بعد الفوز على النشامى (2-0) في لقاء تحديد المركز الثالث.

في المقابل، يخوض منتخب السودان لكرة القدم ، مواجهة السبت، بحثًا عن النقاط الثلاث الأولى له في البطولة العربية.

ويتذيل صقور الجديان المجموعة الرابعة برصيد خال من النقاط وصافي (-4) هدف.

كان المنتخب السوداني قد تلقى خسارة قاسية في مباراته الأولى بالنسخة العاشرة من كأس العرب، أمام محاربو الصحراء برباعية نظيفة، يوم الأربعاء الماضي.

أما عن تاريخ مشاركات السودان في كأس العرب ، فهو يتفوق عن شقيقه المصري بالمشاركة في البطولة 3 مرات، وذلك في نسخة 1998 و2002 و2012.

غير أن المنتخب السوداني فشل في تحقيق أي إنجاز على مستوى مشاركاته في البطولة، حيث خرج من دور المجموعات.

تاريخ مواجهات مصر والسودان

على مستوى المواجهات المصرية السودانية، فقد التقى المنتخبان من قبل 21 مرة، وذلك في منافسات مختلفة.

حيث جمعت المنتخبين، مسابقات كأس الأمم الأفريقية والتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد وكذلك في دورة الألعاب العربية وكأس فلسطين، إلى جانب تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم، وبعض المواجهات الودية.

ويمتلك المنتخب المصري رصيدًا مميزًا في عدد مرات الفوز بـ14 انتصارًا، فيما فازت السودان في 3 لقاءات فقط، وخيم التعادل على 4 مواجهات جمعت الفريقين.

أما عن الأهداف المسجلة في ديربي وادي النيل ، فقد سجل الفراعنة 44 هدفًا في الشباك السودانية، واستقبل مرماهم 21 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات مصر والسودان ، فكانت فوز منتخب الساجدين بنتيجة (6-1) في لقاء الإياب عن المجموعة الثالثة، في تصفيات كأس العالم 2006.

وكان أكبر فوز حققه صقور الجديان بنتيجة (4-0) في لقاء ودي، أعقب تتويج المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الأفريقية 2008.

موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة كلاسيكو وادي النيل ، مساء اليوم السبت، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر والسودان، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة مصر والسودان ، فقد أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد المهمة للحكم الدولي النيوزيلندي مات كونجير.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، بنقل أحداث المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، علاوة على قنوات الكأس.

وبشأن معلق مباراة مصر والسودان ، فقد خصصت بي إن سبورت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، بينما عينت قنوات الكأس المعلق الرياضي العُماني سمير اليعقوبي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة مصر والسوادن والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين في النسخة الجديدة من كأس العرب 2021 ، وكذلك تاريخ مواجهات مصر والسودان في ديربي وادي النيل .