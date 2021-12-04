انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب مع الأردن في الجولة الثانية من كأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مباراة تقام على استاد أحمد بن على بنادي الريان يلتقي منتخب المغرب مع منتخب الأردن في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العرب المقامة حاليا بمدينة الدوحة بقطر، وتجمع المباراة الفريقين الفائزين بالجولة الأولى، ولكل منهم 3 نقاط.

موقف المنتخب المغربي بالبطولة

ونجح منتخب المغرب في حصد الثلاث نقاط بالجولة الأولي بالفوز على منتخب فلسطين بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ليحتل بها قمة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الأردن صاحب 3 نقاط بالمركز الثاني، ويسعى منتخب المغرب الحالة التي ظهر عليها خلال المباراة الأولى وتحقيق الفوز، وحسم التأهل للدور الثاني مبكرا بالوصول للنقطة السادسة.

موقف منتخب الأردن البطولة

على الجانب الآخر منتخب الأردن يسعى للفوز بالمباراة الصعبة مع منتخب المغرب أو على أقل تقدير تحقيق التعادل والانتظار للمباراة الثالثة مع فلسطين السهلة نسبيا، وتمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز في المباراة الأولى على منتخب السعودية بهدف نظيف، ليحل ثانيا بالمجموعة خلف المنتخب المغربي المتصدر برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة منتخب المغرب مع منتخب الأردن والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

المباراة: منتخب الأردن Vs منتخب المغرب

ملعب المباراة: استاد أحمد بن على بمدينة الريان

البطولة: كأس العرب ( الجولة الثانية )

توقيت المباراة: 12 ظهرا توقيت مصر، 1 ظهرا بتوقيت الأردن، 2 ظهرا بتوقيت المغرب

موعد المباراة: 04 – 12 – 2021

معلق المباراة: عصام الشوالي

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1و2 + قناة الكأس القطرية 1