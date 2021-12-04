موعد مباراة مصر والسودان في “كأس العرب” والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تجمع الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة “كأس العرب” ديربي النيل بين منتخب السودان ومنتخب مصر، بعدما تخطى المنتخب المصري المنتخب اللبناني بهدف وحيد دون رد، وبعدما تلقى أيضًا المنتخب السوداني رباعية نظيفة وخسارة ثقيلة من خصمه الجزائري.

موعد مباراة مصر والسودان

سوف تقام مباراة المنتخب المصري والمنتخب السوداني داخل إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب التي تقام في الفترة من 2 إلى 18 من شهر ديسمبر الحالي، عمومًا، موعد مباراة مصر والسودان ستكون وفقًا للجدول التالي:

يوم المباراة السبت، الموافق 4 ديسمبر 2021 موعد المباراة، بتوقيت القاهرة والخرطوم السادسة مساء موعد المباراة، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة السابعة مساء موعد المباراة، بتوقيت أبوظبي الثامنة مساء

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسودان

سوف يتم بث كافة مباريات بطولة كأس العرب بشكل مجاني على مجموعة قنوات “beIN” القطرية ومن المقرر أن يتم البث على قناة بي إن سبورتس HD 1، وأيضًا سوف يتم بث مباراة مصر والسودان على قناة “الكأس”.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز المنتخب نقاط الرصيد الأول الجزائر 3 نقاط الثاني مصر 3 نقاط الثالث لبنان بلا نقاط الرابع السودان بلا نقاط

عمومًا، سيدخل المنتخب المصري المباراة ضد خصمه السوداني بدافع الفوز وتخطى المنتخب السوداني، لمزاحمة المنتخب الجزائري تصدر ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، وسيحاول المنتخب السوداني التغلب على المنتخب المصري لإرضاء جماهيره.