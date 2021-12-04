تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يحل نادي تشيلسي ضيفا على نادى وست هام في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب لندن الوطني، وكان تشيلسي قد واصل تصدر جدول الدوري الإنجليزي بالفوز على واتفورد بالجولة الماضية، في حين تلقي وست هام يونايتد هزيمة من مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

ويسعى نادي تشيلسي للفوز بالمباراة القادمة للحفاظ على الصدارة في إطار الصراع الشرس مع أندية مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ونادي ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

وأكد المدير الفني لنادي تشيلسي الألماني توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة على أهمية الفوز بالمباراة للحفاظ على تصدر الدوري، مع التأكيد على صعوبة المباراة في ظل فريق بحجم وست هام الذي يؤدي مباريات عالية المستوى.

على الجانب الآخر نادي وست هام يونايتد يأمل في كسر حالة الهزيمة التي مر بها وتحقيق الفوز للحفاظ على المركز الرابع في ظل صحيان أندية أرسنال 23 نقطة، وتوتنهام هوتسبير 22 نقطة، ومانشستر يونايتد 21 نقطة (ترتيب الدوري الإنجليزي)، كما أكد المدير الفني لنادي وست هام يونايتد ديفيد مويس على أهمية الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط للحفاظ على المركز الرابع.

موعد مباراة وست هام مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

المباراة: تشلسي Vs وست هام يونايتد

موعد المباراة: السبت 04 – 12 – 2021 م

توقيت المباراة: 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة – 3:30 بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: استاد لندن الوطني

القنوات الناقلة: بين سبورت بريميوم HD1

الجولة: السابعة عشر

معلق المباراة: محمد بركات