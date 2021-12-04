موعد مباراة الجزائر مع لبنان بالجولة الثانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار إستئناف الجولة الثانية من المجموعة الرابعة يلتقي المنتخب الجزائري مع منتخب لبنان في بطولة كأس العرب لكرة القدم، وينتظر جماهير الكرة العربية مشاهدة مباراة كبيرة بين الفريقان خاصة منتخب الجزائر الذي بمستوى رائع خلال الجولة الأولي تمكن فيها من الفوز على منتخب السودان بنتيجة أربعة أهداف نظيف.

موقف المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة

يأمل رفقاء المدير الفني لمنتخب الجزائر مجيد بوقرة الفوز بالمباراة القادمة على منتخب لبنان من أجل الوصول للنقطة السادسة وتصدر المجموعة، وضمان التأهل للدور الثاني بصرف النظر عن نتيجة المباراة الآخرى بين مصر والسودان، ويملك المنتخب الجزائري الآن في رصيده 3 نقاط، وأربعة أهداف نظيفة، وبفارق الأهداف عن مصر صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط وهدف وحيد.

موقف منتخب لبنان في المجموعة الرابعة

تعرض المنتخب البناني لهزيمة صعبة أمام المنتخب المصري بهدف نظيف وخلال تلك الجولة يسعى إلى تصحيح الأوضاع والبقاء بالمنافسة عندما يقابل منتخب الجزائر، ولا بديل سوى الفوز للإستمرار في المنافسة أو التعادل على أقل تقدير وانتظار المواجهات الآخرى، ففوز المنتخب اللبناني يجعله يتساوي في الرصيد مع الجزائر ومصر، وقبل المباراة منتخب لبنان بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة الجزائر مع لبنان في كأس العرب والقنوات الناقلة

المباراة: لبنان – الجزائر

موعد المباراة: السبت 04 – 12 – 2021 م

توقيت المباراة: 3 ظهرا بتوقيت القاهرة – 4 عصرا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: استاد الجنوب

القنوات الناقلة: بين سبورت 1 و 2 + قناة الكاس القطرية 2

الجولة: الثانية ( كأس العرب )

معلق المباراة: على محمد على