موعد مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادي وولفرهامبتون نادي ليفربول في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ” البريميرليج ” في مباراة صعبة للريدز بل وتمثل عنق زجاجة، لأن الفوز بها يعني الإقتراب كثيرا من تشيلسي متصدر جدول الترتيب، وأكد يورجن كلوب عى أهمية المباراة للريدز للمنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.

ويعيش نادي ليفربول حالة معنوية رائعة خلال الأسابيع الماضية بعد الفوز في جميع المباريات على مستوى الدوري الإنجليزي، وبالطبع التألق الأوروبي الواضح على مستوي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في جميع المباريات الخمسة السابقة والتأهل للدور الثاني كأول مجموعة، وهو ما أكده يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي من ضرورة إكمال مسيرة الفوز بالمباريات أمام وولفرهامبتون الرائع.

وعلى الجانب الآخر نادي وولفرهامبتون يقدم في مستويات جيدة خلال هذا الموسم بعد الوصول للنقطة الحادية والعشرين في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتمكن من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، وتلقي الهزيمة في 5 مباريات، وفي حالة نجاحه في تحقيق الفوز على ليفربول في مباراة السبت سيصل للنقطة 24، في المركز الرابع متخطيا عدة أندية انتظارا لباقي النتائج.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جاويل ماتيب – فان دايك – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: جوردن هندرسون – فابنيو – تياجيو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – دييجو جوتا

موعد المباراة والقنوات الناقلة

موعد المباراة: السبت 04 – 12 -2021 م

توقيت المباراة: 5 بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: إستاد مولينيو

القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم HD2

معلق المباراة: أحمد البلوشي