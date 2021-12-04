نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجَوُلة الـثانية.. موعد مباراة المغرب والأردن اليوم 4-12-2021 في كأس العرب و القنوات الناقلة مجانًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة المغرب والأردن اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لهذا الموسم 2021 – 2022. كما سنتعرف في هذا التقرير على القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الأردن اليوم. حيث من المقرر أن يلتقي المنتخبين على ستاد أحمد بن على في دولة قطر. وفي هذا اللقاء الثاني من البطولة العربية يسعى المنتخب المغربي كعادته على مواصلة تميزه بين المنتخبات العربية. خاصة وأنه حقق فوزًا ثمينًا في مباراته بالجولة الأولى أمام المنتخب الفلسطيني والتي انتهت برباعية نظيفة. وفي هذا المقال نرصد لكم موعد مباراة المغرب والأردن اليوم والقنوات الناقلة للقاء.

مباراة المغرب والأردن اليوم

تجدر الإشارة إلى أن مباراة المغرب والأردن اليوم تعد من اللقاءات الهامة لجماهير كلا المنتخبين. خاصة بعدما حقق كلاهما الفوز على منافسه في الجولة الأولى. حيث حقق المنتخب النشامي الأردني فوزًا مثيرًا أمام المنتخب السعودي الأخضر في منافسات الجولة الأولي والتي انتهت بنتيجة هدف نظيف.

موعد مباراة المغرب والأردن اليوم في كأس العرب 2021

من المقرر أن يكون موعد مباراة المغرب والأردن في كأس العرب. مساء اليوم السبت الموافق 4-12-2021. حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا 1:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن وأيضًا دولة الكويت. فيما يكون موعد مباراة المغرب والاردن اليوم بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 صباحًا. أما بتوقيت مصر فيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثانية عشر 12:00 ظهرًا. وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة الثانية 2:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن اليوم

من المقرر أن تُذاع مباراة المغرب والأردن اليوم على قناتي beIN Sports HD 2، وقناة beIN Sports HD 1. وفيما يلي نتعرف سويًا على تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة المغرب والأردن

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

مباراة المغرب والأدرن اليوم على قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة المغرب ضد الأردن